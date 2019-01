"Fuori l'Anpi dalle scuole": lo striscione dei 'fasci' davanti al liceo Montale

"Fuori l'Anpi dalle scuole". È lo striscione, firmato da un'associazione studentesca di estrema destra, apparso questa mattina fuori al liceo Montale di Roma.



Pronta la replica dell'associazione: "Il comitato provinciale dell'Anpi di Roma, fa sapere a chi non lo sapesse, che l'Anpi fuori dalle scuole già c'è, sta nei territori, nei quartieri, nei paesi, nei posti di lavoro, ovunque ci siano antifascisti: abbiamo riconquistato la Liberta' anche grazie ai partigiani. Naturalmente sta anche nelle scuole per portare avanti la missione costituzionale di far vivere la Memoria dei fatti come realmente si svolsero, e non mistificando e negando delitti storicamente dimostrati compiuti in nome di una presunta superiorità razziale e di civiltà. Sono i fascisti che stanno fuori, fuori dalla Costituzione, fuori dalla democrazia, dalla Storia, fuori di testa".



Per quanto riguarda l'episodio specifico, l'ANPI provinciale di Roma "si stringe alla comunità scolastica del Montale, ai professori, agli studenti e ai lavoratori tecnici e amministrativi, già presi di mira più volte da questi tristi figuri. Si stringe alla sezione ANPI Marconi 'Ragazze della Resistenza', perchè è evidentissimo che stanno facendo un ottimo lavoro. Chiede alle autorità preposte alla sicurezza di vigilare affinchè tali provocatorie intimidazioni non abbiano a ripetersi e a neutralizzare nei dettati di legge gli autori di autori di gesti che appartengono al passato buio del Paese".