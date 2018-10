Strisce pedonali umane: il flashmob di Salvaiciclisti contro la strage di pedoni

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Strisce pedonali umane. Con una tuta bianca macchiata di rosso sangue, circa 20 persone si sono sdraiate a terra, a Roma, sotto la scalinata del Campidoglio bloccando il traffico in via del Teatro di Marcello. Un flash mob organizzato dall'associazione Salvaiciclisti andato in scena per dire 'Basta!' alla strage di pedoni sulle strade della Capitale.

"Sono cinque le persone morte nell'ultima settimana a Roma, pedoni vittime di incidenti stradali. Quarantatrè le vittime totali dall'inizio dell'anno, solo a Roma. Se guardiamo al dato italiano, parliamo di oltre 3.000 morti l'anno. Questi sono numeri di una vera e propria guerra o di un attentato terroristico. È ora di dire basta", il commento di Elena Scategni, dell'Associazione Salvaiciclisti. [FONTE AGENZIA DIRE]