Domenica pedonale in 5 municipi: ecco le strade interessate

Il 13 maggio arriva la terza domenica dedicata alle pedonalizzazioni nei Municipi di Roma. Diverse strade saranno chiuse al traffico con aree dedicate ad eventi culturali e mercatini locali. Secondo la Sindaca di Roma Virginia Raggi "i Municipi si animeranno per un giorno, creando un’occasione di festa per il quartiere. Con vie libere da smog e traffico i cittadini hanno l’occasione di riscoprire gli spazi sotto casa. L’impegno è dedicare almeno un giorno al mese e rendere le pedonalizzazioni un appuntamento fisso".

Per l’Assessora alla Città in Movimento Linda Meleo "queste iniziative sono un’opportunità per sensibilizzare i cittadini verso i temi della sostenibilità ambientale e promuovere eventi culturali e sociali sul territorio".

I municipi che aderiscono alle pedonalizzazioni per domenica 13 maggio sono i seguenti:

- Municipio I: via Andrea Doria (dalle 7:00 alle 20:00)

- Municipio II: piazza Mincio e strade limitrofe

- Municipio V: piazza Copernico e vie limitrofe (10:00-20:00)

- Municipio XII: via Giuseppe Vanni (Massimina)

- Municipio XIV: via Federico Borromeo (15.00-20:00)