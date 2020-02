Domenica 23 febbraio #vialibera: a Roma 15 chilometri di strade solo per bici e pedoni

Non solo il blocco del traffico. Domenica 23 febbraio, infatti, a Roma torna l'appuntamento con #ViaLibera, dalle 10 alle 18 tra il Centro e Prati alcune strade saranno in tutto o in parte chiuse al traffico e riservate a pedoni e ciclisti.

Tra le 10 e le 18 sarà attivo il circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri dedicato a pedoni e ciclisti. Tra le strade interessate, via Cola di Rienzo, via Tiburtina (a San Lorenzo), viale delle Scienze, viale dell'Università, viale Castro Pretorio e via San Martino della Battaglia, via XX Settembre, viale Manzoni, via Labicana, via dei Fori Imperiali (già pedonale la domenica h24) e largo Corrado Ricci, via di San Gregorio, via del Corso, via Veneto, largo Fellini e via Bissolati.

Per la parziale pedonalizzazione di piazza Venezia, sempre tra le 10 e le 18 di domenica diventerà a doppio senso il lato della piazza in corrispondenza di Palazzo Venezia. Nelle ore di Via Libera è previsto un cambio di percorso per le linee di bus 16, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 75, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 118, 150, 160, 310, 492, 590, 649, 910, C3 e MA10.

Il progetto è promosso da Roma Capitale, coordinato dall'Assessorato alla Città in Movimento con gli Assessorati Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Crescita Culturale, Sostenibilità ambientale, Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Persona, Scuola e Comunità solidale, con la collaborazione dei Municipi e della Polizia Locale, curato da Roma Servizi per la Mobilità e Zètema.