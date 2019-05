Roma, maratone ed eventi sabato 18 e domenica 19 maggio. Strade chiuse e bus deviati

In cinquantamila al Circo Massimo per la Roma Race for the Cure, ma anche manifestazioni, cortei, processioni ed eventi sportivi e non. Anche in questo weekend tante le inizative in programma a Roma con conseguente chiusura di alcune strade e deviazioni dei mezzi pubblici. Lo rende noto Muoversi a Roma.

In particolare, sabato 18 maggio si comincia dalle 7:00 alle 12:00 con le pulizie stradali sulla Panoramica.

In Centro è invece in programma la "Marcia per la Vita", fra piazza della Repubblica e piazza della Madonna di Loreto, tra le 14,30 e le 18,30. Il corteo si snoderà tra via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Alla manifestazione indetta dal movimento “Marcia per la vita” parteciperanno 8mila persone.

Deviazioni: H, 5, 14, 16 40, 50, 61, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 116, 170, 360, 590, 649, 714, 910,C3, MA10. In caso di ulteriori chiusure tra piazza Venezia, via del Corso, via del Plebiscito, via del Teatro Marcello e via Cesare Battistini, possibili modifiche ai percorsi delle linee 30, 44, 46, 62, 63, 80, 81, 83, 160, 492, 628, 715, 716,780, 781 e 916.

Dalle 15,30 alle 21,30, comizio elettorale in piazza Menemio Agrippa.

Dalle 18 processione a Tor Sapienza. Possibili modifiche per 075, 313, 541.

Chiusa al traffico parte di via dei Cerchi (da via San Teodoro a piazza Bocca della Verità) per l'allestimento della Komen Race 2019, iniziativa per la lotta ai tumori del seno. La manifestazione si svolgerà domenica all'interno del Circo Massimo. Deviate le linee 81, 118, 160 e C3.

Dalle 17 processione per la festa patronale organizzata dalla parrocchia di Sant'Atanasio, a Monti Tiburtini. Sono possibili modifiche per le linee bus 61, 111, 542 e 544 .

Dalle 18 processione a Centocelle, tra piazza San Felice da Cantalice, via delle Camelie, via Tor de' Schiavi, via delle Robinie, via delle Azalee, via dei Platani, piazza dei Mirti e via dei Castani. Possibili rallentamenti per le linee 106, 313, 450, 542, 556 e C5.

In vista della consueta pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali, nella notte tra sabato e domenica la linea di bus N2 sarà deviata.

DOMENICA 19 MAGGIO

Dalle 10 alle 14 nell'area del Circo Massimo, XX edizione della "Roma Race for the Cure" corsa podistica con la partecipazione di circa 50mila persone su due percorsi della rispettiva lunghezza di 5 e 2 Km. Pedonalizzazione festiva, per l'intera giornata, di via dei Fori Imperiali. Cambio di percorso per le linee 51, 75, 85, 87 e 118.

A Monti Tiburtini, nell'ambito della festa patronale della parrocchia di Sant'Atanasio, dalle 15,30 è previsto un corteo storico per le vie del quartiere, compreso il tratto di via dei Monti Tiburtini tra via Carlo Amoretti e via Filippo Meda.

Le linee di bus 61, 111, 542 e 544 sarabbi temporaneamente deviate.