Roma, manifestazioni ed eventi sabato 11 e domenica 12 maggio. Strade chiuse e bus deviati

Sabato e domenica ricco di manifestazioni ed eventi in città. Dal centro alla periferia prevista la chiusura di numerose strade e le conseguenti deviazioni delle linee bus di superficie. Ecco di seguito, tratte dal sito dell'Agenzia per la Mobilità, MuoversiaRoma, una mappa degli eventi e delle contestuali deviazioni

Sabato 11 maggio, manifestazioni in città

Si comincia dal mattino di sabato. Dalle 9,30 alle 13,30 in piazza Bocca della Verità manifestazione organizzata da Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil a sostegno dei lavoratori del comparto forestale. Si prevede la presenza di circa 5mila persone. Saranno deviate le linee 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781. Dalle 13,30 alle 18,30 quarta edizione de "Il Miglio di Roma". Dalle 13 alle 19 chiusa al traffico via del Corso, da piazza Venezia a piazza del Popolo. Deviate le linee bus C3, 51, 52, 53, 62, 63, 71, 80, 83, 85, 160, 492. Tra le 14 e le 15 sit-in a piazza della Repubblica. Possibili rallentamenti. Dalle 15 alle 20, manifestazione nazionale “Million Marijuana March” da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni. A Settecamini, dalle 19, processione da via Rubellia.

Domenica 12 maggio, eventi in città. Le deviazioni

In programma la terza edizione di ViaLibera. Quindici i chilometri di strade su tutto il territorio cittadino chiuse al traffico e aperte solo a pedoni e ciclisti. TUTTE LE INFORMAZIONI

A Don Bosco, dalle 8 alle 10,30 si svolgerà "Corriamo per il Prossimo" passeggiata podistica non competitiva con partenza e arrivo a piazza Galgano. Possibili deviazioni o brevi stop per la linea 559.

In zona Palmarola, dalle 8 si svolgerà la "maratonina delle periferie". Da inizio gara e per il tempo necessario a seguito della conclusione dell'evento, in entrambe le direzioni sarà spostato il percorso della linea 998. Soppresse tre fermate in via Inzago, una in via Palmarola nuova e una in via Cusano Milanino.Possibili rallentamenti inoltre per le linee 993 e 999.

Sempre dalle 8, manifestazione podistica "Corro anch'io" in zona Settecamini lungo piazza Santa Maria dell'Olivo, via Rubellia, via Casal Bianco, via Settecamini e via Santa Maria dell'Olivo. Sarà deviata la linea 41F su percorso prolungato lungo via Tiburtina.

Recita dell'Angelus in Vaticano. Da inizio giornata, saranno posizionati dei transennamenti per la creazione di varchi di sicurezza e limitazione agli accessi in via di Porta Angelica, via dei Corridori, via della Conciliazione, largo degli Alicorni e piazza Pio XII.

Dalle 9 alle 12 si svolgerà la corsa podistica “Mami run”, con partenza e arrivo in via Aurelia Antica 446, all’altezza del Centro Don Guanella. Dopo il raduno, lo start sarà alle 10 e l’evento sportivo si snoderà su due percorsi, sui 3,5Km per circa 500 partecipanti e altrettanti atleti sui 10 km. La corsa attraverserà anche via Doria Pamphili. Saranno deviate le linee 98, 881, 892 e 982. I bus di 98 e 881, tra via Bravetta e Gregorio VII percorreranno via Silvestri, la Gianicolense, via Gasparri e via Leone XIII; la 982 sarà deviata su via Leone XIII e via Gregorio VII. La 892, tra Villa Carpegna e via della Pisana percorrerà via Gregorio VII, via Leone XIII, via Gasparri, la circonvallazione Gianicolense e via Silvestri, via Serafini e via di Bravetta.

Alle 20,30, all'Olimpico, si gioca Roma-Juventus. Dalle 15 scatterà il piano sicurezza della Questura, con i divieti di sosta nell’area del Foro Italico. L’area si può raggiungere con le linee di bus 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Con la metro si può scendere alla fermata Flaminio della linea A e da lì utilizzare il tram 2 verso piazza Mancini. Durante il deflusso, scatterà come di consueto il temporaneo senso unico sul lungotevere Maresciallo Diaz e su viale di Tor di Quinto, dall'area dello stadio in direzione della Tangenziale.