Presidente tedesco a Roma : strade chiuse e soste vietate per la visita di Steinmeier

Strade chiuse e divieti di sosta il prossimo 19 settembre in alcune strade del Centro della Capitale. Il Presidente della Repubblica di Germania, Frank Walter Steinmeier sarà in Italia giovedì e venerdì prossimi per una visita di Stato. Il Capo dello Stato tedesco verrà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e incontrerà anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Una missione che arriva in un momento cruciale per le vicende italiane ed internazionali, con il cambio di governo avvenuto in Italia e l'avvio della legislatura europea e che si inserisce nel quadro di un rapporto molto saldo tra i due Capi di Stato.

Quindici giorni fa Mattarella e Steinmeier hanno partecipato insieme alla commemorazione degli eccidi nazifascisti di Fivizzano, dopo che insieme, nel maggio 2017, avevano reso omaggio alle Fosse Ardeatine.

E all'inizio dell'anno il Presidente della Repubblica italiana aveva compiuto una visita ufficiale in Germania. Nel secondo giorno della sua permanenza nel nostro Paese sarà a Napoli, dove visiterà il centro storico e incontrerà i partecipanti al progetto sociale Sanitansamble nel quartiere di Sanità.

Si tratta di un'iniziativa avviata nel 2008 nella basilica di San Severo, ispirata al modello didattico "El Sistema" ideato in Venezuela, con accesso gratuito per bambini e ragazzi. Un'esperienza che nel difficile contesto del rione Sanità, attraverso un'orchestra sinfonica vuole offrire a bambini e adolescenti l'opportunità di una formazione personale e collettiva.

Strade chiuse e diveti di sosta il 19 settembre 2019

In occasione delle visita del Capo di Stato, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e al fine di garantire il regolare svolgimento dell'evento, saranno istituite delle provvisorie discipline alla viabiltà.

Come firmato dal comandante del I Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale Maurizio Maggi in una determina dirigenziale datata 16 settembre 2019, a partire dalle ore 00:00 del 19 settembre e fino alle cessate esigenze, sarà istituito il divieto di fermata eccetto veicoli con targa Corpo Diplomatico, delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, ATAC e le aree di sosta destinate allo stazionamento dei taxi nelle seguenti strade:

VIA DEI FORI IMPERIALI (tratto compreso tral.go Corrado Riccie p.za Venezia): ambo i lati intero tratto, incluselearee disostacentrali presenti tra via S. Pietro in Carceree piazza Venezia;

PIAZZA VENEZIA: intera piazza;

PIAZZA MADONNA DI LORETO: intera piazza;

VIA CESARE BATTISTI: ambo i lati intera via;

VIA MAZZARINO (tratto compreso trailcivico 2 e via Ventiquattro Maggio): ambo i lati intero tratto;

PIAZZA S. MARCO: intera piazza;

PIAZZA D’ARA COELI: intera piazza;

VIA DEL TEATRODI MARCELLO: ambo i lati intera via;

PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE: intera piazza;

VIA DEL PARLAMENTO: ambo i lati intera via;

PIAZZA DEL PARLAMENTO: intera piazza;

VIA DEL CORSO (tratto compreso tra via dei Sabinie via del Parlamento): ambo i lati intero tratto;

LARGO CHIGI: intero largo;

PIAZZA COLONNA: intera piazza;

PIAZZA MONTE CITORIO: intera piazza,compreso il tratto compreso tra viain Acquiro e via Colonna Antonina.

Con decorrenza dalle ore 10:00 del 19/09/2019 e fino alle cessate esigenze del 19/09/2019, sospensione delle aree di sosta destinate allo stazionamento dei taxi ed istituzione del divieto di fermata nelle seguenti vie:

PIAZZA MADONNA DI LORETO;

PIAZZA VENEZIA;

LARGODI TORRE ARGENTINA.

Con decorrenza dalle ore 00:00 del 19/09/2019 e fino alle cessateesigenze del 19/09/2019 in VIA DEGLI ASTALLI (lato Palazzo Venezia): istituzione del divieto di fermata, lato destro, nel tratto e verso compreso tra via di S. Marco e via del Plebiscito, eccetto mezzi ATAC.

Con decorrenza dalle ore 00:00 del 19/09/2019 e fino alle cessate esigenze del 20/09/2019, istituzione del divieto di fermata eccetto veicoli con targa Corpo Diplomatico, delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordineed ATAC in:

PIAZZA BARBERINI: intera piazza; sospensione dellearee disosta destinateallo stazionamento dei taxi;

VIA SISTINA (tratto compreso tra via Francesco Crispie piazza della Trinità dei Monti): ambo i lati intero tratto;

PIAZZA DELLA TRINITA’ DEI MONTI (frontecivico 6): interaarea disosta destinataallo stazionamento dei taxi posta di fronte all’Hotel Hassler;

VIA VENTI SETTEMBRE (tratto compreso tra via Pastrengo el.go di S. Susanna): ambo i lati intero tratto;

PIAZZA S. BERNARDO: intera piazza;

L.GODI S. SUSANNA: intera piazza;

VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO (tratto compreso tra via Venti Settembre ed ilcivico 3); lato sinistro delsenso unico dimarcia, intero tratto; sospensione dell’area disosta destinata allo stazionamento dei taxi, stesso tratto.

Con decorrenza dalle ore 00:00 del 20/09/2019 e fino alle cessate esigenze del 20/09/2019, istituzione del divieto di fermata eccetto veicoli con targa Corpo Diplomatico, delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine in:

VIA MARSALA (tratto compreso trailcivico 96/b ed ilcivico 102): ambo i lati intero tratto; con decorrenza dalle ore 11:30 del 19/09/2019 e fino alle cessate esigenze del 19/09/2019, salvo diverse disposizioni dell’autorità di P.S. ,

VIA DEL PLEBISCITO (carreggiatalato palazzo Venezia): istituzione del doppio senso dicircolazione;

VIA DEGLI ASTALLI (tratto e verso compreso tra via di S. Marco e via del Plebiscito): direzione consentite destra e sinistra all'intersezionecon via del Plebiscito.

Con decorrenza dalle ore 11:30 del 19/09/2019 e fino alle cessate esigenze del 19/09/2019, salvo diverse disposizioni dell’autorità di P.S. , chiusura al transito veicolare, eccetto autorizzati, delle sotto elencate vie/piazze:

PIAZZA VENEZIA (tratto dicarreggiatacompreso tral’Altare della Patria/ via del Plebiscito / via Cesare Battisti);

VIA DEI FORI IMPERIALI (tratto compreso tral.go Corrado Riccie piazza Venezia);

PIAZZA MADONNA DI LORETO;

VIA DEL TEATRO DI MARCELLO (nel tratto compreso tra piazza Ara Coelie piazza Venezia/ piazza S. Marco);

PIAZZA S. MARCO. Sospensione delle aree di sosta tariffata eriservate a particolari categorie di utenti, stessi tratti di cui sopra.