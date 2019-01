Corsa di Miguel, cantieri e lavori: nel weekend strade chiuse e bus deviati

Manifestazioni sportive, commemorazioni politiche, ma anche cantieri e lavori stradali. Sono numerose le iniziative ed i lavori in programma in questo weekend di gennaio che comporteranno chiusure stradali e deviazioni ai mezzi pubblici di trasporto. Lo rende noto MuoversiaRoma.

In particolare sabato 19 gennaio sono programmati dei lavori di potatura all'ingresso sud del cimitero Flaminio. Tra le 8 e le 14 i bus delle linee C1 e C6 cambieranno percorso utilizzando l'ingresso nord e comunque non saltando fermate.

Alle 15:00, allo stadio Olimpico è invece in programma l'incontro di calcio Roma - Torino. Per motivi di ordine e sicurezza, dalle 12 alle 15 Atac sospenderà la fermata bus di lungotevere Maresciallo Diaz adiacente al bar River

Fino alla notte del 20 gennaio, la galleria Fleming sarà chiusa dalle 22 alle 6. In questo caso al fine di consentire lavori agli impianti di illuminazione. Il cantiere richiede acune modifiche alla viabilità della zona: via del Foro Italico sarà chiusa in direzione dello stadio Olimpico nel tratto compreso tra viale Tor di Quinto e corso Francia e i veicoli provenienti da via Salaria giunti all'incrocio con viale Tor di Quinto, dovranno svoltare a destra. I veicoli provenienti da viale Tor di Quinto in direzione stadio, giunti all'incrocio con la rampa di immissione in via del Foro Italico, saranno obbligati a procedere dritto.

I lavori avranno anche una fase 2. Sono in programma sempre in orario notturno, tra le 22 e le 6, per tutta la settimana prossima. Questa volta però si lavorerà nel tunnel direzione Salaria.

Calendario ricco di iniziative anche domenica 20 gennaio. Dalla 9:00 alle 11:30 nell'area del Foro Italico è in programma la XX edizione della "Corsa di Miguel". La garà si svolgerà su due percorsi, competitivo e non competitivo, rispettivamente di 10 (partenza da piazzale della Farnesina ) e 4 km (con partenza da ponte della Musica). L'arrivo, per entrambi i percorsi è nell'area dello stadio Olimpico.

Itinerari modificati per 13 linee: C2, C3, 32, 53, 69, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 911.

Dalle 9 alle 13 manifestazione in piazzale del Verano "per commemorare le vittime della strage di Acca Laurentia sepolte presso il cimitero del Verano". All'iniziativa è prevista la partecipazione di circa 200 persone aderenti al partito Fratelli d'Italia.

