Lavori di potatura, corteo e concerto: sabato 12 gennaio strade chiuse e bus deviati

Strade chiuse, modifiche alla viabilità e mezzi pubblici deviati e limitati nel percorso sabato 12 gennaio 2019 a Roma. A partire dalle 7:00 saranno effettuati lavori di potatura in viale Carlo Felice, a San Giovanni.

Fino al termine dei lavori, i tram della linea 3 provenienti da valle Giulia da piazza di Porta Maggiore proseguiranno lungo via Porta Maggiore, via Principe Eugenio, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto e viale Manzoni da dove riprenderanno il normale itinerario. Lo rende noto Muoversi a Roma.

Sia venerdì 11 che sabato 12 gennaio identico intervento è programmato in viale dell'Università, a San Lorenzo. Qui la strada verrà chiusa al traffico in modo alternato permettendo comunque la circolazione viaria nel tratto compreso tra l'incrocio con viale del Policlinico/via della Scienza e viale Castro Pretorio.

Dalle 7 le linee 310 e 649 saranno deviate su percorsi alternativi.

Dalle 16 alle 18.30 corteo di Forza Nuova contro gli sfratti a Magliana da piazza Fabrizio De Andrè (parrocchia San Gregorio Magno) a via Città di Prato. La manifestazione percorrerà viale Vicopisano, via Pescaglia, viale Vicopisano.

Sempre sabato 12 gennaio, concerto del cantante "Nojz Narcos" presso l'Atlantico Live in via dell'Oceano Atlantico all'Eur al quale è prevista la partecipazione di 2500 persone. Dalle 8 sgombero dei veicoli in sosta sulla strada e modifiche per la viabilità.