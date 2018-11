Corteo della Cgil contro ogni forma di razzismo: sabato strade chiuse e bus deviati

Strade chiuse e bus deviati a Roma sabato 1 dicembre per lavori di manutezione ordinaria e per un corteo. In particolare per delle potature su via della Piramide Cestia e dei lavori di pavimentazione della sede tranviaria a viale Aventino, la linea 3, per l'intera giornata, viaggerà con tram tra Valle Giulia e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e stazione Trastevere.

Dalle 14 alle 18,30, in Centro, corteo organizzato dalla Cgil "a sostegno dei valori della solidarietà e della giustizia sociale, contro tutte le mafie, le disuguaglianze e ogni forma di razzismo". La manifestazione partirà da piazza della Repubblica per raggiungere piazza Madonna di Loreto (accanto a piazza Venezia), dopo aver percorso via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Attese 2mila persone.

Temporanee deviazioni o limitazioni di percorso per le linee H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 118, 170, 360, 590, 649, 714, 910 e C3. In caso di chiusure nell'area tra piazza Venezia, via del Teatro Marcello e via del Plebiscito, ulteriori deviazioni per le linee 30, 44, 46, 62, 63, 80, 81, 83, 160, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.

Domenica la consueta pedonalizzazione dei giorni festivi per via dei Fori Imperiali. La prima linea di bus deviata, sabato notte, è la N2.