Roma Pride 2019: in 10mila in corteo per i diritti Lgbt. Strade chiuse e bus deviati

Roma Pride 2019. Si terrà il prossimo sabato 8 giugno l'annuale corteo per i diritti LGBT. Sono 10mila le persone attese nella Capitale per la sfilata con partenza alle 14:00 da piazza della Repubblica. Per consentire il regolare svolgimento dell'evento saranno attuate delle chiusure stradali e deviazioni sulle normali linee dei mezzi pubblici. Lo rende noto Muoversi a Roma.

Sono circa 10mila le persone che si ritroveranno alle 14:00 a piazza Repubblica. I 15 i carri allegorici partiranno da piazza della Repubblica per arrivare in piazza Madonna di Loreto dopo aver percorso via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali.

Dalle 13,30 e fino alle 21,30 circa chiusure al traffico e deviazioni per C2, C3, H, 3, 5, 14,16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714 e 910.

Dalle 13,30 alle 20 circa, i tram della linea 3 provenienti dalla stazione Trastevere, e già limitati a Porta Maggiore, saranno ulteriormente limitati a Porta San Paolo. Resterà attivo il sevizio navetta da Porta Maggiore a Valle Giulia-piazza Risorgimento.

Prima del Roma Pride 2019, sempre sabato 8 giugno, è un programma un'altra manifestazione con corteo da piazza della Repubblica a piazza del Popolo in favore del rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti pubblici.

All'evento è prevista la partecipazione di circa 10 mila persone. Dalle 8 alle 13,30 circa deviazioni o limitazioni per le linee H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 119, 160, 170, 492, 590, 910 e C3.