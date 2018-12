Gare podistiche a Trastevere ed all'Eur: domenica strade chiuse e bus deviati

Domenica a tutto sport a nella Capitale. Due gare podistiche e la partita di campionato fra l'As Roma ed il Genoa determineranno delle modifiche alla viabilità e deviazioni ai percorsi dei mezzi pubblici.

Domenica, dalle 10 alle 12.30, è in programma la "Roma City Trail” con percorso lungo piazza San Cosimato, via Manara, via Mameli, via Garibaldi, Passeggiata del Gianicolo, via San Pancrazio e Villa Pamphili, dove sarà effettuato un circuito di 10 km per poi tornare verso piazza San Cosimato. Le linee 115 e 870, che dovranno assicurare il collegamento con l'Ospedale Bambino Gesù, transiteranno lungo il percorso di gara, con il supporto della polizia locale, tra via del Gianicolo e via di San Pancrazio.

Dalle 8 alle 11,30 all'Eur la "CorriOlimpiaEur 2018" gara podistica alla quale parteciperanno circa 1500 atleti. Con partenza e arrivo da viale dell’Astronomia e percorso su piazza Don Luigi Sturzo, viale dell’Urbanistica, viale Pasteur, viale della Civiltà del Lavoro, via Ciro il Grande, viale dell’Agricoltura, via delle Tre Fontane, piazza Barcellona, viale Romolo Murri, piazzale Ferruccio Parri, via Tupini, viale dell’Astronomia, piazza Don Luigi Sturzo, viale dell’Urbanistica, viale Pasteur, viale della Civiltà del Lavoro, via Ciro il Grande, viale dell’Agricoltura, via delle Tre Fontane, via Val Fiorita, viale Egeo, viale dell’Oceano Pacifico, via dei Primati Sportivi, largo Kemal Atarturk, viale dell’ Umanesimo, via Esperanto, via Oceania, passeggiata del Giappone, via Tupini, viale dell’Astronomia, piazza Don Luigi Sturzo.

Possibili brevi stop o deviazioni per le linee 31, 130F, 708, 762, 771, 778, 779, 780, 788 e C7. Rallentamenti previsti, inoltre, per le linee C8, 044, 763, 764, 767, 777 e 787.

In occasione dell'incontro di calcio tra Roma e Genoa, dalle 17 alle 21 la fermata bus posta in lungotevere Maresciallo Diaz adiacente al bar River non sarà servita.