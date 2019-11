Sabato corteo e sit-in al centro: attese oltre 20mila persone. Strade chiuse e bus deviati

Strade chiuse e bus deviati a Roma, sabato 9 novembre. In programma, infatti, ci saranno un corteo e un sit in. Dalle 14 alle 19, in Centro, un corteo nazionale indetto da "Energie in Movinento" e "Forum invisibili e solidali", da piazza del Colosseo raggiungerà piazza della Repubblica.

E’ prevista la partecipazione di 20mila persone, e percorrerà via Labicana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto, piazza Vittorio Emanuele II (lungo il settore tra via Emanuele Filiberto e via dello Statuto), via dello Statuto, largo Brancaccio, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell'Esquilino, via Cavour, piazza dei Cinquecento e viale Luigi Einaudi.

La Questura di Roma ha disposto dalle 8 del mattino lo sgombero dei veicoli in sosta da piazza del Colosseo, piazza della Repubblica, via Liberiana e piazza dell’Esquilino (tra via Cavour e via De Pretis). Modifiche per i tram delle linee 3, 5, 8 (in uscita e rientrata dal deposito) e 14. Deviazioni o limitazioni anche i bus delle linee C2, C3, H, 16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 90, 105, 117, 118, 170, 223, 360, 492, 590, 649, 714 e 910.

Sempre sabato pomeriggio, tra le 15 e le 16, manifestazione politica a piazza Bocca della Verità. Attese 400 persone. Divieti di sosta, e possibili chiusure, sulla piazza. Deviazioni o limitazioni per le linee 30, 44, 81, 93, 118, 160, 170, 628. 715, 716 e 781.