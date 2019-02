Roma, strade chiuse e bus deviati sabato 8 e domenica 9 febbraio: tutte le informazioni

Strade chiuse e bus deviati nel weekend a Roma. Sono tante le iniziative in programma in questo secondo fine settimana di febbraio. Lo comunica Muoversi a Roma.

Si comincia allo stadio Olimpico di Roma dalle 17,45 Italia-Galles per il Sei Nazioni di rugby. Per l'occasione c'è la guida Roma Gioca Sostenibile. Previste zone con divieti di sosta e zona rimozione in viale dello stadio Flaminio, piazzale Ankara, l'area di parcheggio "olimpico tor di Quinto" e quella del circolo della Marina.

Dalle 8 alle 14 corteo dei sindacati Cgil-Cisl-Uil da piazza della Repubblica a San Giovanni, passando per l'Esquilino. Alla manifestazione "per lo sviluppo e la crescita del Paese" è prevista la partecipazione di circa 50mila persone. Saranno interessate da temporanee deviazioni o limitazioni le linee 3, 5, 14, C3, H, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 92, 105, 170, 360, 590, 649, 650, 714, 792 e 910.

Dalle 16 alle 19 un corteo di Casapound da largo Vittime delle Foibe Istriane raggiungerà piazza Giuliani e Dalmati, percorrendo via Laurentina.

Chiusure e deviazioni anche domenica 10 febbraio quando è in programma lo stop al traffico privato per la domenica ecologica (qui tutte le informazioni).

Tra le 9,30 e le 10,30, omaggio alla Tomba del Milite Ignoto da parte della Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon e successivo corteo sino al Pantheon, passando lungo piazza San Marco, via d'Aracoeli e corso Vittorio. Annunciata la partecipazione di circa mille persone.

Possibili momentanei rallentamenti per le linee 8, H, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 130, 160, 170, 190, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.

Tra le 9 e le 10,30, nel quartiere Giuliano Dalmata, e alla Cecchignola, è in programma la "Corsa del ricordo", in memoria delle vittime delle foibe. Tra le strade interessate, un tratto di Laurentina (tra via degli Artificieri e via dei Corazzieri), via de Suppè, via della Divisione Torino, via dei Genieri, via degli Artificieri, via della Cecchignola (da via dei Bersaglieri a via di Tor Pagnotta) e via di Tor Pagnotta (da via della Cecchignola a viale dell'Esercito).

Previsti rallentamenti, al passaggio degli atleti, per le linee di bus 044, 722, 723, 762, 772, 776, 797, 797D e C8. Le linee 218, 721, 763 e 776 saranno invece deviate. La 218 su via Ardeatina; la 721 su via di Vigna Murata e via Gaurico; la 763 su via Laurentina, via Castel di Leva, via Ardeatina e via della Cecchignola; la 776, in arrivo dal capolinea di via Casali Romagnoli, sarà deviata su via della Cecchignola, via Castel di Leva e via Laurentina; in arrivo dalla stazione metro di Laurentina, invece, da via di Tor Pagnotta altezza piazza dei Carabinieri, proseguirà dritto verso il capolinea di via Casali Romagnoli senza passare su viale dell'Esercito.

Tra le 14 e le 18, per i festeggiamenti del Capodanno cinese, corteo tra San Giovanni e piazza Vittorio, passando per via Emanuele Filiberto. Attese mille persone. Brevi stop o deviazioni interesseranno le linee 3, 51, 360, 590, 649 e 792.

Per lavori, la circolazione sulla ferrovia FL2 sarà interrotta tra Lunghezza e Guidonia. Nel tratto interrotto sarà attivo un servizio di bus sostitutivi (qui la notizia).

La linea 150F effettuerà anche le fermate 74499 direzione Rocca Cencia e la fermata 78537 in direzione Flaminio. Entrambe le fermate sono denominate "Prenestina/Valle Bagnata".

Per le celebrazioni del Papa in Vaticano verranno transennate alcune strade al fine di creare dei varchi di ingresso nell'area di piazza Pio XII e di piazza San Pietro. Saranno interessate via di Porta Angelica, via dei Corridori, via della Conciliazione, largo degli Alicorni e piazza del Santo Uffizio.