Strade chiuse e bus deviati sabato 7 e domenica 8 settembre. Tutte le informazioni

La manifestazione nei pressi della stazione metro di Rebibbia e il concerto dei Thegiornalisti in programma sabato 7 settembre. La pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali ed il 76esimo anniversario della difesa di Roma domenica 8. Anche in questo ultimo weekend di luglio sono tante le iniziative in programma nella Capitale con strade chiuse e deviazioni dei mezzi pubblici. Lo rende noto Muoversi a Roma.

Strade chiuse sabato 7 ottobre

Sabato e domenica festa patronale in piazza Sabbioneta e via Rezzato. Dalle 9 deviazioni per i bus della linea 904, 028 e 998.

Dalle 16 alle 20 corteo del movimento per il diritto all'abitare da via Fiuminata a via Tiburtina nei pressi della stazione metro "Rebibbia". Circa mille persone sfileranno lungo via Pievebovigliana, via Mechelli, piazza Bozzi, via Grisolia, via Montegiorgio, via Fabriano, via del Casale di San Basilio e via Tiburtina. Deviazioni o brevi stop per i bus delle linee 043, 443 e C5.

Dalle 21,30 al Circo Massimo il concerto dei Thegiornalisti, evento al quale assisteranno circa 20 mila persone. Dalle 14 di oggi e fino alle 5 di domenica mattina alla chiusura al traffico di via dei Cerchi (scattata ieri alle 15) si aggiungeranno quelle in via del Circo Massimo (da viale Aventino a via dell'Ara Massima di Ercole), in via della Greca, via dei Cerchi (da via dell'Ara Massima di Ercole a piazza Bocca della Verità) e in via dell'Ara Massima di Ercole. Prevista la deviazione delle linee di bus 81, 118, 160, 628, 715 e C3. Inoltre, dalle 23, possibile chiusura per la stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana. La viabilità e i trasporti.

Sabato e domenica, per lavori, sulle linee Trenitalia FL1 (Orte/Fara Sabina-Roma-Fiumicino Aeroporto), FL3 (Viterbo-Cesano-Roma Tiburtina) e FL5 (Pisa-Grosseto-Civitavecchia-Roma Termini) la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Ostiense. Nel tratto interrotto in alternativa si potrà utilizzare la metro. Negli stessi giorni il servizio del Leonardo Express Termini-Fiumicino aeroporto si svolgerà su bus. Maggiori dettagli sul sito Trenitalia.

Strade chiuse domenica 8 ottobre

Consueta pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali. Deviate, per tutta la giornata, le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la NMB.

Mercato domenicale di Porta Portese, parziale chiusura di via Ettore Rolli ai mezzi pesanti. Deviazione per le linee di bus 170, 719 e 781.

Alle 10 tra piazzale di Porta San Paolo e via del Campo Boario avrà luogo la cerimonia commemorativa in occasione del 76esimo anniversario della difesa di Roma. All'evento è prevista la partecipazione del Presidente della Repubblica e di numerose autorità. Dalle 9,45 alle 11 circa possibili brevi stop o deviazioni per le linee 3, 23, 30, 75, 77, 83, 280, 715, 716, 718, 719 e 775.