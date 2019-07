Strade chiuse e bus deviati sabato 6 e domenica 7 luglio. Tutte le informazioni

Strade chiuse e bus deviati a Roma sabato 6 e domenica 7 luglio. Anche nel primo weekend di questo mese d'estate sono tante le iniziative culturali e religiose in programma in città. Lo rende noto Muoversi a Roma,

In particolare, sabato e domenica, nell'ambito dei lavori di manutenzione che stanno interessando la metro A, la circolazione sarà interrotta tra Subaugusta e Anagnina. Nel tratto interrotto ci saranno i bus sostitutivi. Servizio metro regolare tra Subaugusta e Battistini.

DOMENICA 7 LUGLIO

A Ostia in programma il mercatino socio-culturale di Tor San Michele 2 in viale delle Repubbliche Marinare nel tratto dal lungomare Toscanelli a corso Duca di Genova. Prevista per tutto il giorno la deviazione della linea 05.



Udienza generale in Vaticano. Saranno attivi "prevarchi" intorno a piazza Pio XII e a piazza San Pietro. Entro le 7 è disposto il divieto di traffico in Borgo Santo Spirito, da piazza Gregori a largo degli Alicorni e in via dei Corridori, da via Risticucci a largo del Colonnato. Possibili ripercussioni sulla viabilità.

Pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali, deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica è deviata la NMB.

Mercato di Porta Portese, stop ai mezzi pesanti su un tratto di via Ettore Rolli. Deviazioni bus.

Dalle 20 alle 23, a piazza dell'Esquilino, manifestazione della rete "Restiamo Umani". Attese circa 100 persone. Possibili ripercussioni sulla viabilità della zona.