Festeggiamenti San Pietro e Paolo: strade chiuse e bus deviati sabato 29 giugno

Strade chiuse e bus deviati a Roma sabato 29 giugno, giorno festivo per le celebrazioni di San Pietro e Paolo, patroni di Roma. Orario festivo quindi anche per il servizio di trasporto pubblico. Lo scrive Muoversi a Roma.

In particolare a San Pietro, celebrazioni per i santi Pietro e Paolo presiedute da Papa Francesco. Alcune strade della zona (via di Porta Angelica, via dei Corridori, via della Conciliazione, largo degli Alicorni e piazza Santo Uffizio) saranno parzialmente transennate. Previsti anche divieti di sosta. Chiusure, inoltre a Borgo Santo Spirito e via dei Corridori.

In zona Ostiense-San Paolo, proseguono i festeggiamenti in onore dei patroni di Roma. Chiusa al traffico tra via Ostiense tra via Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco, deviazioni per i bus delle linee 23, 769, 792, nMB e nME.

Dalle 19,30 alle 22, inoltre, processione e possibili rallentamenti per i bus delle linee 23, 128, 766 e 792. Dalle 23 poi il consueto spettacolo pirotecnico, ponte Marconi verrà momentaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, con possibili brevi stop per i bus delle linee 128, 170, 766 e 792.

Orario lungo per le metro, come sempre il sabato (e il venerdì), con le ultime corse dai capolinea all'1,30 di notte. Prolunga l'orario anche il tram 8, sui binari sino alle 3 di notte.

Pedonalizzazione per l'intera giornata di via dei Fori Imperiali, con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87, 118 e NMB.

Sabato 29 e domenica 30 giugno, sarrano sospesi i lavori di manutenzione straordinaria sulla metro A. Il cantiere, sino al 14 luglio, solo nel fine settimana, interessa la tratta Subaugusta-Anagnina. Il servizio della metro A, dunque, il 29 e 30 giugno sarà regolare.

Potature su via Aurelia Antica. Sono in programma tra le 7 e le 19 fra via di Villa Betania e via delle Fornaci. Possibili difficoltà di circolazione.

Manifestazione a Ostia. Interessato il tratto di viale delle delle Repubbliche Marinare dal lungomare Toscanelli a corso Duca di Genova. La linea di bus 05, verso il capolinea "Mar Rosso", dal lungomare Toscanelli proseguirà sullo stesso lungomare, per poi percorrere via Giuliano da Sangallo, corso Duca di Genova e quindi tornare su viale delle Repubbliche Marinare.

Manutenzione estiva al via sulle linee regionali di Trenitalia. In particolare, sabato 29 e domenica 30 giugno, cantieri aperti fra Torricola e Pomezia. Ecco cosa cambierà per le linee FL7 Roma-Formia e FL8 Roma-Nettuno.

Sabato sera spettacoli di fuochi d'artificio sulla terrazza del Pincio. Previsto un considerevole afflusso di persone nell'area di piazza del Popolo. Ci saranno divieti di sosta, varchi di pre-filtraggio e transennamenti tra via del Corso, via di Ripetta e via della Principessa Clotilde, via del Babuino e viale Gabriele D'Annunzio. Attenzione alla segnaletica.

Ztl, sabato 29 giugno le diurne non saranno attive. Per quanto riguarda le notturne, invece, nella notte tra sabato e domenica saranno attive solo quelle di Trastevere e San Lorenzo, con il solito orario 21,30-3.