Strade chiuse e bus deviati sabato 29 e domenica 30 giugno. Tutte le informazioni

Strade chiuse e bus deviati a Roma in questo ultimo weekend di giugno. Oltre alle celebrazioni per i santi patroni di Roma, Pietro e Paolo, tante le iniziative in programma. Lo rende noto Muoversi a Roma.

Si comincia sabato 29 giugno, con la festa patronale dei santi protettori della Città Eterna. Domenica 30 giugno invece, è prevista

la pedonalizzazione per l'intera giornata di via dei Fori Imperiali, con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87, 118 e NMB.

In zona Ostiense-San Paolo, prosegue la chiusura di via Ostiense tra via Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco, deviazioni per i bus delle linee 23, 769, 792, nMB e nME.

Mercato di Porta Portese, stop ai mezzi pesanti su parte di via Ettore Rolli, deviazioni bus.

A Primavalle, nell'ambito di una festa patronale, tra le 8,30 e le 11 è in programma una gara podistica tra via Pasquale II, via Pietro Bembo, via Pietro Gasparri, via Ascalesi, via Girolamo Casanate, via dei Barbarigo, via Sant'Igino Papa e piazza Clemente XI. Temporanee chiusure. Possibili deviazioni bus.

In zona Fonte Nuova, per consentire la festa "Sacro Cuore", a partire dalle 7,30 e per l'intera giornata, via Nomentana sarà interdetta al transito nel tratto compreso tra l'incrocio di via primo maggio e l'incrocio con via Brennero. In entrambe le direzioni, saranno deviati i bus della linea 337 che transiteranno sulla Nomentana Bis e via Tor Sant'Antonio. Contestualmente, su via Nomentana saranno disattivate dieci fermate della linea. Attivate invece, due fermate provvisorie in via Tor Sant'Antonio e in via Nomentana, in entrambe le direzioni, fronte civico 335B.

Strade chiuse e deviazioni in programma anche lunedì 1 luglio.

Lavori di manutenzione del manto stradale in via Collatina, dalle 9 alle 22 previsto il divieto di transito tra il Gra e via dell'Acqua Vergine. I lavori sono in programma nella stessa fascia oraria sino al 10 luglio. Deviati i bus della linea 314.

Dall'1 al 5 luglio lavori in via della Divisione Torino. La linea di bus 763, direzione "Agricoltura", sarà deviata.

Dalle 7, lavori in via Lanciani e chiusura della strada tra piazza Marucchi e largo Lanciani. Previste deviazioni per le linee 61, 542 e 544.