Movimenti per la casa in corteo e potature alberi: strade chiuse e bus deviati a Roma

Lavori di potature e cortei. Strade chiuse e bus deviati a Roma giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo. Si comincia da oggi, giovedì 27, con modifiche alla viabilità nel IV Municipio Tiburtino, nella zona compresa tra via Galantara, via delle Cave di Pietralata e via Filippo Meda; Dalle 8 sono stati modificati i percorsi della linea 111. Lo comunica Muoversi a Roma.

I bus provenienti dalla stazione Tiburtina, una volta giunti in via Cave di Pietralata all'altezza di largo Beltramelli svoltano per via Galantara, poi a sinistra sulla nuova strada da oggi percorribile e poi a destra in via Filippo Meda da dove riprendono il normale percorso. Nei festivi, si aggiorna anche la 111F.

In corso un intervento di potatura in via Timavo, tra lungotevere della Vittoria e piazza Giovanni Randaccio. Possibili disagi alla circolazione si potrebbero verificare tra le 8 e le 17. I lavori proseguiranno nella stessa fascia oraria sino a venerdì 1 marzo

Interventi di potatura prorogati fino al 15 marzo in via delle Fornaci e via della Stazione di San Pietro. Per tutto il periodo, istituiti divieti di sosta con rimozione e restringimento della carreggiata.

Venerdì 1 marzo è invece in programma, dalle 10 alle 12, una manifestazione in piazza Bocca della Verità con un corteo organizzato dal movimento per il diritto all'abitare. E' prevista la partecipazione di circa 200 persone.

