Strade chiuse e bus deviati sabato 27 e domenica 28 luglio. Tutte le informazioni

Dalla manifestazione Ars Ludica alla festa della Madonna Fiumarola. Anche in questo ultimo weekend di luglio sono tante le iniziative in programma nella Capitale con strade chiuse e deviazioni dei mezzi pubblici. Lo rende noto Muoversi a Roma.

Sabato 27 luglio

In particolare sabato 27 luglio sono in programma lavori di molatura dell'armamento tranviario in viale Trastevere e via Arenula. Da inizio servizio i tram della linea 8 verranno sostituiti da bus che transiteranno in parte nelle corsie laterali della circonvallazione Gianicolense e di viale Trastevere; mentre i bus della linea H effettueranno tutte le fermate presenti lungo la circonvallazione Gianicolense e in viale Trastevere.

Dalle 10:30 alle 13:00, sit-in tra via Arenula e piazza Benedetto Cairoli, vicino alla sede del ministero della Giustizia. E' prevista la partecipazione di circa cento persone. Possibili ripercussioni sulla circolazione del traffico.

Domenica 28 luglio

Dalle 6 a mezzanotte, a Centocelle, si terrà la manifestazione Ars Ludica. Nel quartiere sarà chiusa via dei Castani nel tratto da piazza San Felice da Cantalice a via dei Glicini, quindi le linee C5, 450, 542 e 548 saranno temporaneamente deviate in entrambe le direzioni. Lungo il percorso saranno anche soppresse tre fermate.

Dalle 18,30 la rievocazione storica della processione denominata della Madonna Fiumarola dall'imbarco del circolo canottieri Lazio e scenderà sul fiume fino a Ponte Garibaldi. Il corteo quindi passerà per lungotevere degli Anguillara, piazza Belli, viale Trastevere, piazza Sonnino, largo San Giovanni de Matha, via della Lungaretta, piazza Santa Maria in Trastevere.

Dalle 20 alle 21 circa possibili brevi stop o deviazioni per le linee H, 8 Bus, 23 e 280.

Secondo e ultimo giorno di lavori di molatura dell'armamento tranviario in viale Trastevere e via Arenula. Da inizio servizio, i tram della linea 8 verranno sostituiti da bus che transiteranno in parte nelle corsie laterali della circonvallazione Gianicolense e di viale Trastevere; mentre i bus della linea H effettueranno tutte le fermate presenti lungo la circonvallazione Gianicolense e in viale Trastevere.