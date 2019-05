Strade chiuse e bus deviati sabato 25 e domenica 26 maggio, tutte le informazioni

Strade chiuse e bus deviati nel prossimo weekend. Anche in questo ultimo fine settimana di maggio sono diverse le iniziative in programma nella Capitale. Lo rende noto Muoversi a Roma.

Strade chiuse e bus deviati sabato 25 maggio

In particolare, sabato 25 maggio, per una festa parrocchiale, dalle 9:00 di sabato all’1:00 della notte tra domenica e lunedì, via di Tor Sapienza verrà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra via Filippo De Pisis e piazza De Cupis. Saranno deviate le linee 150, 313 e N12 prolungata. Processione dalle 20:00 con partenza e arrivo in via di Tor Sapienza. Temporanee deviazioni o brevi stop per le linee 058, 075, 313, 437 e 541.

Dalle 23:00 sino alle 8:00 del 26 maggio processione al Divino Amore organizzata da una comunità dello Sri Lanka. Prevista la partecipazione di circa 400 persone che partiranno da piazza San Giovanni.

Strade chiuse e bus deviati domenica 26 maggio

Domenica 26 maggio, a Centocelle, è in programma un mercatino in via dei Castani, dalle 6:00 deviazioni per C5, 450, 542 e 548.

A Tor Vergata, tra le 14:00 e le 18:00, gara ciclistica. Prevista la chiusura di via di Grotte Portella, viale Gismondi, viale dell'Archiginnasio, viale Guido Carli, via Salamanca e via Cracovia.

Dalle 15:00 alle 16:30 celebrazione a Santa Maria Maggiore con processione lungo via Urbana, via Liberiana, via Cavour, via dei Serpenti, via Leonina. Deviazioni o brevi stop per le linee 16, 70, 71, 75, 360, 590, 649 e 714.

Dalle 17:30 alle 18;30 una processione da piazza Clemente XI raggiungerà piazza Capecelatro. Deviate le linee 46 e 49.

Dalle 19:00 festa patronale al Tiburtino III. Una processione da via del Frantoio raggiungerà via Debussy. Deviazione 309 e 450.

Dalle 20:15 la processione "Nostra Signore di Coromoto" percorrerà viale dei Colli Portuensi. Saranno deviate 31, 44, 180F, 870.

Dalle 20:30 e fino a cessate esigenze, ad Acilia, si svolgerà la festa di San Giorgio Martire, con una processione lungo le strade del quartiere. Saranno deviate le linee 03 e 04.

Fino al 28 maggio lavori stradali in viale Tor Bella Monaca, nel tratto compreso tra via del Fuoco Sacro, via Quaglia, carreggiata direzione Gra.

Via dei Fori Imperiali isola pedonale, bus deviati.