Sfilate di carnevale, cortei e maratona: strade chiuse e bus deviati a Roma nel weekend

Re Carnevale sfila per le strade di Roma. Anche in questo ultimo weekend di febbraio sono tante le iniziative in programma nella Capitale con strade chiuse e deviazioni dei mezzi di trasporto. Lo rende noto Muoversi a Roma.

Sabato 23 febbraio, per lavori di manutenzione sui binari all'incrocio tra via Merulana e via Labicana, i tram della linea 3 limitano le corse a Porta Maggiore e sono sostituiti da bus fino alla stazione Trastevere.

Dalle 15 alle 17 manifestazione di circa 200 persone in via di Rocca Cencia (angolo via Sant' Alessio in Aspormonte) contro il degrado del quartiere.

Dalle 17 alle 20, manifestazione in piazza Ormea per chiedere la chiusura del Centro di Accoglienza Enea. Possibili ripercussioni sulla viabilità dell'area.

Sabato e domenica corteo carnevalesco da via Cogliate alla chiesa dei Santi Martiri di Selva Candida passando per via Rezzato. Dalle 14,30 saranno deviati i bus della linea 904: percorreranno via della Riserva Grande.

Domenica 24 febbraio

Domenica 24 febbraio, a Tor Vergata è in programma la "X Milia", gara podistica con partenza in viale dell'Archiginnasio e ritorno in via Montepellier. Dalle 7 alle 13 circa, deviazioni per le linee 20, 506 e 507.

All'Eur è in programma la "Roma Duathlon Rank", corsa podistica e gara bike con partenza e arrivo in viale Santi Pietro e Paolo passando per piazza Ghandi, via Tupini, largo Ataturk, via dei Primati Sportivi, viale Egeo, via Val Fiorita, via delle Tre Fontane, via Murri e piazza Parri. Chiusure al traffico, dalle 9 alle 15 circa saranno deviate le linee 31, 130F, 708, 771, 777, 778, 780 e 788.

Sei Nazioni di rugby. Dalle 16, all'Olimpico, Italia-Irlanda. Raggiungere l'evento si consiglia la guida "Roma Gioca Sostenibile". Clicca qui per saperne di più.

Celebrazioni in Vaticano. Transennamento delle strade intorno a piazza San Pietro sin dalla mezzanotte e dalle 7 divieto di transito in via di Borgo Santo Spirito e dalle 7,30 alle 9 limitazioni nell'area tra piazza Pio XII, largo del Colonanto e largo degli Alicorni. Sgombero dei veicoli in sosta in via della Conciliazione tra via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via Pfeiffer e tra via dell'Erba e via Rusticucci.

Sfilata di Carnevale, dalle 9, in zona Pietralata-Santa Maria del Soccorso. Passerà su via Castel Paternò, via Ludovico Pasini, via Metteo Tondi, via Capellini, via Pescosolido, piazza Federico Sacco, viale Stefanini, via Giovanni Michelotti, via di Pietralata, via Dea Opi, via Marica. La linea 111F limiterà le corse all'altezza dell'impianto di fermata numero 72519, ovvero all'incrocio tra via Matteo Tondi e via di Pietralata. Possibili rallentamenti per i bus di 211F e 450.

