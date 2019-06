Strade chiuse e bus deviati sabato 22 e domenica 23 giugno, tutte le informazioni

Manifestazioni, eventi sportivi ed eventi religiosi. Anche in questo primo weekend dell'estate 2019 sono tanti gli appuntamenti in programma nell'Urbe, con chiusure temporanee delle strade e deviazioni dei percorsi dei mezzi pubblici. Lo rende noto Muoversi a Roma.

Sabato 22 giugno

In particolare sabato 22 giugno, dalle 16 alle 20, corteo del movimento #romanonsichiude da piazza Vittorio a piazza Madonna di Loreto, lungo via Carlo Alberto, piazza S. M. Maggiore, via Liberiana, piazza dell'Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Attese 4mila persone.

Previsti, lungo il percorso della manifestazione, chiusure al traffico e deviazioni per le linee C3, 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 118, 360, 590, 649, 714.

In caso di chiusure di piazza Venezia, via Cesare Battisti, via delle Botteghe Oscure e via del Teatro Marcello ulteriori deviazioni per H, 30, 40, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 80, 81, 83, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781, 916.

Sabato e domenica, dalle 18, processioni in zona Vigna Murata e Roma 70. Possibili rallentamenti sulle linee di bus 716 e 772.

Domenica 23 giugno

Domenica, dalle 18, in occasione del Corpus Domini, Papa Francesco sarà a Casal Bertone, nella parrocchia di Santa Maria Consolatrice. Già parecchie ore prima scatteranno divieti di sosta, con rimozione forzata dei veicoli eventualmente presenti, su via di Casal Bertone (tra il civico 127 e via Asinara di San Marzano), via Giuseppe Govone, via Antonio Baldissera, via Nicola Marselli, via Carlo Mezzacapo e via Cesare Ricotti, via Morozzo della Rocca, piazza Enrico Cosenza, via Latino Silvio.

In base alle esigenze di viabilità, potranno scattare chiusure al traffico su via di Portonaccio, tra largo Preneste e via Torelli/via di Casal Bertone, e a via Latino Silvio, tra via di Portonaccio e via della Stazione Prenestina. Possibili anche ulteriori chiusure. Limitazioni alla sosta e alla circolazione andranno ad aggiungersi a quelle per piazza Santa Maria Consolatrice, nel tratto da via di Casal Bertone a via Marselli.

A Corviale, dalle 19 alle 19,45, la Parrocchia San Paolo della Croce ha organizzato la "Processione Solenne del Corpus Domini" da via di Poggio Verde a largo Cesare Reduzzi.

Durante la cerimonia possibili fermi a vista, deviazioni o limitazioni di percorso per le linee C7, 98, 180, 785F e 786F.