Festa della Madonna de' Noantri e rally ad Ostia: strade chiuse e bus deviati sabato 20 e domenica 21 luglio

Dal rally ad Ostia alla festa della Madonna de' Noantri. Anche questo fine settimana sono tante le iniziative in programma a Roma e sul litorale con deviazioni dei percorsi dei mezzi pubblici e strade chiuse o limitate alla circolazione. Lo rende noto Muoversi a Roma.

Rally di Ostia

In particolare Ostia si appresta ad ospitare l'edizione 2019 del Rally di Roma Capitale. Tre giorni di sfide che si chiuderanno con la tappa conclusiva al Pontile.

Già istituiti dalla notte fra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio i divieti di transito su tutta via della Marina e in parte di piazza dei Ravennati, la notte successiva è stata la volta di piazza della Stazione Vecchia (senso unico alternato dalle 23:00 alle 7:00) e via Armuzzi. Altre chiusure con deviazioni dei percorsi dei mezzi pubblici in programma dalle 19:00 di venerdì 19 luglio sino alle 7:00 di lunedì 22 luglio (qui l'elenco delle strade chiuse e dei bus deviati)

Festa Madonna de' Noastri

Dalle 18,30 di sabato 20 luglio al via la processione in onore della Madonna dé Noantri. I fedeli si muoveranno dalla chiesa di Sant'Agata in largo San Giovanni de Matha e arriveranno alla Basilica di San Crisogono in piazza Sonnino dopo aver attraversato viale Trastevere e aver percorso via della Lungaretta, via della Luce, via dei Genovesi, largo e via Anicia, piazza San Francesco d'Assisi, via San Francesco a Ripa, viale Trastevere, via Morosini, via Roma Libera, piazza San Cosimato, via Manara, via Fratte di Trastevere, viale Trastevere e piazza Sonnino.

Dalle 17,30 alle 21 circa, i tram della linea 8 provenienti dal Casaletto da viale Trastevere percorreranno via Induno, piazza di Porta Portese, via Marmorata e piazzale Ostiense dove effettueranno capolinea e riprenderanno la corsa di ritorno verso il Casaletto. Modifiche anche per i bus delle linee H, 44, 75 e 115.

Sempre nel fine settimana, nuova fase nell'ambito dei lavori programmati di manutenzione della linea A della metropolitana. Sabato 20 e domenica 21 luglio, la circolazione dei treni tra Colli Albani e Anagnina sarà sospesa e sostituita con bus. Servizio metro regolare tra Colli Albani e Battistini.

Inoltre, sempre sabato 20 luglio, pulizie e possibili temporanee chiusure, tra le 7 e mezzogiorno, sulla Panoramica.

Domenica 21 luglio

Dalle 9 alle 10,30, a Trastevere, la Corsa de Noantri da largo San Giovanni de Matha a piazza Giuditta Tavani Arquati. Possibili brevi stop al passaggio dei partecipanti per le linee H, 8, 23, 34, 40, 44, 46, 62, 64, 75, 115, 190F, 280, 870, 881 e 916F.

A partire da questa domenica, la linea 078 è attiva anche nei festivi.

La domenica via dei Fori Imperiali è isola pedonale per l'intera giornata. Deviazione per le linee 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica, si sposta la n2.

Infine, per il consueto mercato domenicale di Porta Portese, stop ai mezzi pesanti su parte di via Ettore Rolli, deviazioni bus.