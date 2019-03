Derby e sfilate di carnevale: nel weekend strade chiuse e bus deviati

Sfilate di carnevale ed il derby romano. Sono tanti gli eventi in programma in questo fine settimana. Sia sabato 2 che domenica 3 marzo saranno infatti chiuse diverse strade con deviazioni ai percorsi del trasporto pubblico. Lo rende noto Muoversi a Roma.

In particolare sabato 2 marzo, è previsto un corteo in Centro da piazza dell'Esquilino e piazza Madonna di Loreto. La manifestazione, programmata dalle 10:00 alle 13:00, è stata ndetta dalle Associazioni africane italiane sfilerà su via Cavour e via dei Fori Imperiali.

Deviazioni o limitazioni interesseranno le linee C3, 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 118, 360, 590, 649 e 714. In caso di ulteriori chiusure nell'area di piazza Venezia, limitazioni potranno coinvolgere anche le linee H, 30, 40, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 80, 81, 83, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.

Dalle14,30 alle 17 “21° Carnevale No Oil del Circo Prenestino”. La parata partirà da piazza Roberto Malatesta e giungerà al Centro Sociale Ex Snia – Parco delle Energie, in via Prenestina, 173/175, percorrendo via Roberto Malatesta, piazza dei Condottieri, via Alberto da Giussano, via Gentile Da Mogliano, Giardini Nuccitelli –Persiani, via Giovanni Brancaleone, via Braccio Da Montone, via Conte Di Carmagnola, via Alberto da Giussano, piazza dei Condottieri, via Luchino dal Verme, via Erasmo Gattamelata.

Alle 15 corteo carnevalesco a Ostia. Possibili stop per 06 e 061. Dalle 16,30 alle 19,30 corteo lungo le vie di Torpignattara, da largo Preneste a via Francesco Laparelli. Possibili chiusure.

Alle 20,30, all’Olimpico, derby Lazio-Roma. Divieti di sosta e chiusure nell'area del Foro Italico. Per quanto concerne il trasporto pubblico, l'area del Foro Italico è raggiungibile con il tram 2 e con le linee di bus: 23, 31 (da Laurentina-metro B), 32 (da piazza Risorgimento, passa anche per Ottaviano metro A), 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

I supporter della Lazio possono parcheggiare i propri mezzi nelle aree "XVII Olimpiade" e "Tor di Quinto" mentre i tifosi della Roma nell'area "Clodio". A proposito delle chiusure, dalle 18 interesseranno, con l'eccezione dei mezzi di soccorso, di pronto intervento, di trasporto pubblico (compresi taxi e ncc), dei residenti, dei mezzi utilizzati dagli steward e dei veicoli con pass del Coni o rilasciati da Lazio o Roma, il lungotevere Cadorna; Ponte Duca D'Aosta; lungotevere Diaz tra piazzale De Bosis e largo Diaz; i lungotevere Oberdan e della Vittoria.

DOMENICA 3 MARZO

A Castelverde, manifestazione carnevalesca in via Massa di San Giuliano. Possibili brevi stop per 042, 055 e 324. Dalle 10 alle 13 manifestazione alla Magliana, in piazza De Andrè, organizzata da Casapound. All'iniziativa è prevista la partecipazione di circa 100 persone.

Nel quartire Dragona/Acilia, dalle 10 sfilata in maschera. Possibili rallentamenti o stop per linee 04B e 063. Dalle 15 parata nel quartiere San Giorgio, con partenza e arrivo in largo San Giorgio. Possibili stop per la 03 e 04.

Dalle 14,30 alle 18,30 corteo carnevalesco da via Cogliate fino alla parrocchia SS Martiri di Selva Candida passando per via Rezzato. In entrambe le direzioni, sarà deviata la linea 904.

Dalle 15 alle 17,30 corteo di carnevale tra via della stazione Tuscolana e via sant'Antonio Maria Gianelli passando per piazza Ragusa, via Enna e via Pescara. Prevista la partecipazione di circa 250 persone