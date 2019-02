Carovana della Pace e celebrazioni in Vaticano: nel weekend strade chiuse e bus deviati

Strade chiuse e bus deviati a Roma il 2 e 3 febbraio. Sono diverse le iniziative e gli interventi in programma in questo primo weekend di febbraio. Si comincia sabato in piazza Santi Apostoli. Dalle 15:00 alle 17:00, si terrà una manifestazione a sostegno del presidente autoproclamato del Venezuela Juan Guaidò. Possibili ripercussioni sulla viabilità. Lo rende noto Muoversi a Roma.

Domenica 3 febbraio è invece in programma la consueta pedonalizzazione festiva, per l'intera giornata, di via dei Fori Imperiali. La prima linea bus a spostarsi, nella notte tra sabato e domenica, è la N2. A spostarsi anche le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118.

Dalle 7:00, sempre domenica, potature in via Merulana, la strada verrà chiusa tra viale Manzoni e via Machiavelli. Cambieranno percorso le linee 16, 75, 714 e C3.

Previste inoltre delle celebrazioni in Vaticano. Per motivi di sicurezza dalla mezzanotte saranno chiusi alcuni tratti stradali tra cui via di Porta Angelica, angolo largo del Colonnato, via dei Corridori angolo largo del Colonnato, via della Conciliazione da via Pfeiffer a via Risticucci, largo degli Alicorni, dall'angolo di Borgo di Santo Spirito a piazza San Pietro. Divieti di sosta e sgombero dei veicoli nell'area del Vaticano. Possibili ripercussioni sulla viabilità.

Prima delle celebrazioni, tra le 9:30 e le 11:30, una "Carovana della Pace" partendo da corso Vittorio e attraversando un tratto di lungotevere raggiungerà proprio San Pietro. Possibili momentanei rallentamenti per le linee di bus 23, 34, 40, 46, 62, 64, 190, 280 e 916.

A Ostia, in via delle Repubbliche Marinare, si svolge una manifestazione socio-culturale commerciale il cui svolgimento, per l'intera giornata, richiederà la chiusura al transito della strada nella carreggiata in direzione del lungomare Toscanelli. I bus della linea 05, provenienti da via Baffigo, saranno deviati prolungando il percorso sul lungomare Toscanelli e percorrendo successivamente via Giuliano di Sangallo, corso Duca di Genova e viale delle Repubbliche Marinare.

Infine, per consentire il mercato domenicale a Porta Portese, stop ai mezzi pesanti su via Ettore Rolli. Sino alle 20:00 circa, deviazione per le linee di bus 170, 719 e 781.