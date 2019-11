Manifestazione dei pensionati e sit-in dei pendolari: sabato attese oltre 20mila persone a Roma

Sarà un sabato 16 novembre di passione tra piazza del Popolo e il Circo Massimo per due eventi che porteranno a Roma circa 20200 persone. Andiamo con ordine. Dlle 9.00 alle 16.00, i pensionati di Cgil Cisl e Uil riuniti si sono dati appuntamento al Circo Massimo per sensibilizzare il governo ad approvare nuove leggi a tutela delle persone non autosufficienti in Italia.

Sono attese ventimila persone, in arrivo da tutta Italia a bordo di 450 pullman (qui le aree di sosta dedicate). Divieti di sosta e possibili chiusure nell'area. Per permettere l'accesso e il deflusso, via dei Cerchi sarà chiusa nel tratto compreso tra piazza di Porta Capenae via dell'Ara Massima di Ercole;

Via del Circo Massimo sarà chiusa al transito veicolare della semicarreggiata nel tratto e verso compreso tra viale Aventino e via dell'Ara Massima di Ercole. Dalle 7 saranno deviate le linee C3, 81, 118, 160, 628 e 715. Riapertura al traffico e termine delle deviazioni sono previste nel primo pomeriggio, intorno alle 15.

A piazza del Popolo, invece, andrà in scena un sit-in dalle 9,30 alle 12 promosso dal Comitato pendolari Ferrovie Roma Nord "per protestare contro la paventata chiusura della tratta Roma-Civitacastellana-Viterbo". Prevista la partecipazione di 200 persone.

Sempre in Centro, ma sabato pomeriggio, tra le 15 e le 19 manifestazione con corteo degli studenti della rete Erasmus. Attese 3mila persone, che partiranno da piazza dell'Esquilino per raggiungere piazza Madonna di Loreto, dopo aver percorso via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali.

Divieti di sosta e possibili chiusure. Deviazioni potranno coinvolgere le linee C3, 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649 e 714. In caso di ulteriori chiusure al traffico tra piazza Venezia, via del Plebiscito e via del Teatro Marcello, limitazioni potrebbero interessare anche le linee H, 30, 40, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 80, 81, 83, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.