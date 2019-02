Roma, strade chiuse e bus deviati sabato 16 e domenica 17 febbraio: tutte le informazioni

Cortei e manifestazioni, ma anche lavori di potatura, manutenzione ed eventi sportivi. Strade chiuse e bus deviati nel weekend romano dove sono in programma diverse iniziative. Lo rende noto Muoversi a Roma.

Sabato 16 Febbraio

Nella mattinata di sabato sono previste possibili chiusure sulla Panoramica per pulizie Ama, mentre da oggi fino a lunedì 18 per lavori di manutenzione dell'armamento tranviario in viale Trastevere (tra piazza Ippolito Nievo e largo Bernardino da Feltre), i tram della linea 3 provenienti da Valle Giulia limiteranno le corse a piazzale Ostiense (da dove inizieranno le corse di ritorno) e saranno sostituiti da bus fino alla stazione Trastevere, mentre i tram della linea 8 verranno sostituiti da bus lungo l'intero percorso. Per tutta la durata dei lavori, per limitare i disagi ai passeggeri, la linea H effettuerà tutte le fermate presenti lungo la circonvallazione Gianicolense e in viale Trastevere.

Il 16 febbraio per gli intenzionati a spostarsi tra le 14.00 e le 19.00 potrebbero essere utili percorsi alternativi; a causa di una manifestazione con corteo in partenza da piazza dell'Esquilino verso via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali fino a piazza Madonna di Loreto le linee C3-H-16-30-40-44-46-51-60-62-63-64-70-71-75- 80-81-83-85-87-118-160-170-360-492-590-628-649-714-715-716-781 e 916 potrebbero subire rallentamenti e/o fermi a vista.

Dalle 16.00 alle 18.00 si terrà una manifestazione di flash-mob a piazza San Silvestro in occasione del One Billion Rising contro la violenza sulle donne. L'evento si svolge in un'area pedonale, ma al momento dell'arrivo delle partecipanti e alla conclusione dell'evento si potrebbero verificare ripercussioni sul passaggio dei veicoli a ridosso dell'area.

Tra le 7.30 e le 18.00 di sabato possibili temporanee chiusure anche nel tratto di strada tra via Chiana e via di Villa Ada per eventuali potature sulla Salaria.

Domenica 17 Febbraio

Strade chiuse e bus deviati ad Ostia domenica 17 sin dalle prime luci dell’alba. Per lasciare spazio agli atleti della corsa podistica "Rock & Run", viene chiusa al transito veicolare la complanare di via Cristoforo Colombo in direzione piazzale Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra viale del Circuito e piazzale Cristoforo Colombo.

La linea 06 in direzione stazione di Lido Centro: da via del Lido di Castel Porziano (altezza Cristoforo Colombo) transita nella corsia centrale di via Cristoforo Colombo fino a piazzale Cristoforo Colombo; la linea 014 in direzione via dell'Idroscalo: da via Cristoforo Colombo (altezza viale del Circuito), transita nella corsia centrale di via Cristoforo Colombo fino a piazzale Cristoforo Colombo; la linea 070 in direzione piazzale Amerigo Vespucci: da via del Lido di Castel Porziano (altezza via Cristoforo Colombo), transita nella corsia centrale di via Cristoforo Colombo fino a piazzale Cristoforo Colombo.