Strade chiuse e bus deviati sabato 14 e domenica 15 settembre. Tutte le informazioni

Una domenica di manifestazioni sportive, oltre a lavori programmati di potature. Anche nel weekend di sabato 14 e domenica 15 settembre sono numerose le iniziative in programma nella Capitale. Lo rende noto Muoversi a Roma.

Strade chiuse e bus deviati sabato 14 settembre 2019

Le prime modifiche dalle 7:30 alle 14:00 circa di sabato 14 settembre, per potature in via della Piramide Cestia e viale Aventino, i tram della linea 3 a partire dalla corsa delle 6,12 da Valle Giulia limiteranno le corse a Porta Maggiore e saranno sostituiti da bus (Linea 3Bus) tra Porta Maggiore e piazzale Flavio Biondo (stazione Trastevere).

Modifiche anche per la linea 75. I bus diretti in via Poerio, da piazza Albania, percorreranno via Manlio Gelsomini, via Marmorata e piazzale dell'Emporio; mentre in direzione di piazza Indipendenza, da ponte Sublicio, transiteranno su lungotevere Aventino, via S. Maria in Cosmedin, via della Greca, via del Circo Massimo e piazza di Porta Capena.

Tra le 10 e le 13, manifestazione a piazza Monte Citorio. Attese 200 persone.

Strade chiuse e bus deviati domenica 15 settembre 2019

Domenica 15 settembre, tra il Centro e Prati, torna #ViaLibera, un anello di strade che per alcune ore, dalle 10 alle 19, saranno chiuse al traffico e dedicate a pedoni e ciclisti. Linee guida dell’iniziativa sono una mobilità più sostenibile e, soprattutto, la condivisione dello spazio pubblico. Tra le strade interessate da una pedonalizzazione integrale o parziale ci sono via Cola di Rienzo, via Tiburtina a San Lorenzo, via dei Fori Imperiali, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana e via Veneto.

Tra le strade interessate da una pedonalizzazione integrale o parziale ci sono via Cola di Rienzo, via Tiburtina a San Lorenzo, via dei Fori Imperiali, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana e via Veneto. E poi, via del Corso, via di San Gregorio, viale Regina Elena, viale Castro Pretorio, via Castelfidardo, via Bissolati, viale San Paolo del Brasile, viale Gabriele D'Annunzio.



Sul fronte del trasporto pubblico previste modifiche per i bus delle linee 16, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 75, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 118, 150F, 160, 310, 492, 590, 649, 910 e C3.

Sempre domenica 15 settembre, in Centro, al mattino, tra le 7 e le 13, la manifestazione sportiva "CorriRoma" a cui parteciperanno circa 2 mila atleti. Prevista una corsa competitiva di 10 km e una amatoriale di 2,5.Deviate le linee 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 118, 160, 492 e C3.

Dalle 9,45 la PaloccoRun con partenza in via di Casal Palocco e percorso lungo via Partenio di Nicea, via Alessandro Magno e viale Gorgia di Leontini. Possibili brevi stop o deviazioni per le linee 014, 016, 064 e 709.