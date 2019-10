Corsa dei Santi: venerdì 1 novembre deviati 44 bus e strade chiuse al traffico

Venerdì 1 novembre, torna l'ormai consueto appuntamento con la Corsa dei Santi. Partenza e arrivo saranno a San Pietro, rispettivamente a piazza Pio XII e a via della Conciliazione. Tra le strade interessate dalla manifestazione, ponte e corso Vittorio, piazza Venezia, via Labicana e via Merulana, piazza dell'Esquilino, via Nazionale, via del Tritone, via del Corso e, in Prati, via Cola di Rienzo, via Crescenzio, piazza Cavour, piazza Risorgimento e via Cicerone.

Chiusure al traffico e modifiche al trasporto pubblico sono previste tra le 9,30 e le 11,30 circa. In particolare, durante la gara saranno sospesi i capolinea di via della Traspontina, piazza Pia, piazza Cavour, via Paola e piazza Augusto Imperatore.

Quarantaquattro linee bus, tra le 9,30 e le 11,30 saranno deviate o limitate: H, 16, 23, 30, 34, 40, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160,170, 190F, 280, 301, 360, 492, 590, 628, 649, 714, 870, 881, 913, 916F, 982, 990 e C3.