Viabilità: le strade chiuse per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre

Week end di manifestazioni e pendonalizzazioni a Roma. Dalle 10 alle 12,30 di sabato 30 novembre, a Ostia Antica, manifestazione riguardante la problematica delle persone con disabilità nel raggiungere ed usufruire in modo agevole la stazione ferroviaria della linea Roma-Lido.

Strade chiuse il 30 novembre

L’iniziativa si svolgerà con un corteo lungo via della Stazione di Ostia Antica, via Ostiense, in direzione Roma, sino all’incrocio con via di Castel Fusano, attraversamento di via del Mare, accesso nel Parco dei Ravennati. E’ prevista la partecipazione di circa 40 persone con disabilità motoria.

Dalle 14 alle 21, via Mozart verrà chiusa al traffico per lasciare spazio al Festival delle Tradizioni Popolari e del Folclore. Saranno deviate le linee 309 e 450 provenienti da viale XXI Aprile e da via Longoni.

Da sabato 30 novembre a lunedì 2 dicembre, per lavori di manutenzione dei binari a piazzale Cervantes (Valle Giulia) e di sostituzione di un palo della rete aerea di alimentazione elettrica a viale dello Scalo San Lorenzo, è prevista una modifica al servizio dei collegamenti tranviari 2, 3 e 19. In particolare, nei tre giorni sulla linea 2 il servizio sarà svolto unicamente con bus lungo tutto il percorso (sospesi anche i collegamenti in uscita e rientrata dal deposito normalmente effettuati dal 2 tram). Per quanto riguarda le linee 3 e 19, negli stessi tre giorni continueranno a viaggiare con tram tra i capolinea di Centocelle/stazione Trastevere e Porta Maggiore, mentre tra Porta Maggiore e i capolinea di Valle Giulia/piazza Risorgimento ci sarà un servizio bus sostitutivo (in comune per le due linee).

Strade chiuse il 1 dicembre

Domenica consueta pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali e deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Dalel 21 a fine giornata deviata anche la navetta MB. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la NMB.

Torna l'appuntamento con l'iniziativa ViaLibera: dalle 10 alle 18 un circuito di 8 km di strade verrà interamente o parzialmente chiuso al traffico e riservato a pedoni e ciclisti.

Manifestazione socio-culturale in via dei Castani, dalle 7 alle 21 la strada verrà chiusa al traffico tra piazza dei Mirti e via dei Faggi. Saranno deviate le linee C5, 313, 542 e 556 di Atac. Prevista una deviazione anche per le linee 213, 548 e 552.

