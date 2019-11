Sabato la manifestazione dei pendolari, domenica la maratona: strade chiuse e bus deviati nel week end

Week end di eventi a Roma. Sabato 23 novembre, infatti, andrà in scena una manifestazione dei pendolari mentre domenica 24 novembre gli amanti della corsa parteciperanno alla Deejay Ten. Due appuntamenti che porteranno modifiche alla viabilità con strade chiuse e bus deviati.

Strade chiuse e bus deviati il 23 novembre

Andiamo con ordine. Sabato dalle 9,30 alle 13 manifestazione sulle problematiche della ferrovia Roma-Lido in via Carlo Casini all'incrocio con via dei Romagnoli. Prevista la partecipazione di circa 100 persone.

Corteo invece dalle 14 alle 20 Repubblica/San Giovanni, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Limitate o deviate le linee tramviarie 3, 5, 8 (per le vetture in uscita e in rientrata), 14; le linee bus C2, C3, H, 16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 170, 218, 310, 360, 590, 649, 665, 714, 792 e 910.

Dalle 9 alle 12.30, presso la scuola “Girolami”, si svolgerà una manifestazione "sul disagio degli scolari dell’istituto Margherita Hack". Il corteo da largo Alberto Missiroli raggiungerà via Casimiro Manassei percorrendo viale dei Colli Portuensi, piazza Eugenio Morelli, Viale dei Colli Portuensi, via Adolfo Gandiglio, via Edoardo Maragliano.

Tra le 7 e le 17, lavori in via dello Scalo di Settebagni, la linea 039 direzione Salaria/Piombino sarà deviata su via Salaria, saltando complessivamente 9 fermate tra via dello Scalo di Settebagni, via Sant'Antonio da Padova, via e vicolo delle Lucarie.

Strade chiuse e bus deviati il 24 novembre

Domennica è invece il giorno dello sport. Tra le 7 e le 13, gara podistica alla Garbatella. Previste due gare per le strade del rione, una non competitiva da 5 km e una competitiva da 10. Le linee 715, 716 e 792 saranno deviate.

Dalle 9,30 alle 11 nell'area del Circo Massimo si svolgerà la manifestazione sportiva "Deejay Ten 2019". Prevista una maratona competitiva di 10 km e una amatoriale di 5 km con partenza e arrivo in via delle Terme di Caracalla (dove le prime chiusure scatteranno alle 6 del mattino; la chiusura al traffico dell'intero percorso è prevista alle 8,45) e percorso che interesserà tra le altre piazza Bocca della Verità, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via Cavour e via di San Gregorio, Porta Capena e Caracalla, Porta Ardeatina e via Baccelli, piazzale Ostiense e viale Aventino.

All'evento è prevista la partecipazione di circa 9500 atleti. Previsti cambi di percorso per le linee C3, 3, 8 (in entrata o uscita dal deposito) 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 671, 714, 715, 716, 781 e 792. Le deviazioni sono previste tra le 8,30 e le 11,30.