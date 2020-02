Dalle sfilate di carnevale al blocco del traffico, strade chiuse e bus deviati nel week end

Sarà un fine settimana ricco di eventi a Roma. Dalle varie sfilate di carnevale nei quartieri della città (tutti gli eventi in programma), fino al blocco del traffico.

Passando per il corteo in ricordo di Valerio Verbano e alla manifestazione #vialibera con i 15 chilometri ciclopedonali per le vie della Capitale. Senza dimenticare lo sport con il rugby e Roma-Lecce all'Olimpico. Ecco perché sabato 22 e domenica 23 febbraio saranno previste strade chiuse e bus deviati.

I cortei di carnevale di sabato 22 febbraio

Dal pomeriggio sono diverse le iniziative per festeggiare l'evento in maschera. Dalle 14,30 sfilata in maschera a Casal Bruciato da via Facchinetti e via di Casal Bruciato. Possibili stop per le linee 309, 448 e 544. Dalle 14, "Pedalata di Carnevale per le Case di Peter Pan", dal Colosseo a Trastevere, passando tra le altre su via del Tritone, corso Vittorio, corso Rinascimento, il lungotevere in Sassia. Dalle 15 corteo carnevalesco ad Acilia dal parco di Valle Porcina al parco Giacomo Manzù passsando per via di Saponara e via Bonichi. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee 03, 04, 016, 065 e C13.

Dalle 14,30, a Monti Tiburtini, sfilata di carri allegorici organizzata dalla parrocchia di Sant'Atanasio. Temporanee deviazioni per i bus della linea 61, 111, 441, 542 e 544. Possibile deviazione anche per la 548. La sfilata verrà replicata domenica, sempre dalle 14,30. Sempre dalle 15, carnevale a Centocelle, da piazza dei Gerani a piazza San Felice da Cantalice, percorrendo via dei Castani. Possibili temporanee deviazioni per le linee di bus e tram della zona.

Corteo per Valerio Verbano

Dalle 14 alle 20, in zona Val Melaina-Tufello, andrà invece in scena un corteo in ricordo di Valerio Verbano, fra via Monte Bianco e piazza Sempione percorrendo viale Pantelleria, piazza Capri, viale Tirreno, piazzale Jonio, via di Valle Melaina, via delle Isole Curzolane, via Capraia, viale Jonio, via Lampedusa, via Stelvio, viale Carnaro e Corso Sempione. Chiusure al passaggio del corteo, deviazioni per le linee 38, 60, 63, 66, 69, 80, 82, 86, 90, 93, 211, 311, 336, 337, 338, 351, n66 e n92.

I cortei di carnevale di domenica 23 febbraio

Anche domenica 23 febbraio ci saranno i festeggiamenti per il carnevale. Tra via di Tor Sapienza e via De Pisis, dalle 8 alle 21, la linea 437 diretta alla stazione di Rebibbia sarà deviata per una sfilata su viale De Chirico e via Collatina. Tra le 14 e le 17,30, deviazione anche per la 314 che, in entrambi i sensi di marcia, devierà sempre su viale De Chirico e via Collatina. Possibili rallentamenti o deviazioni anche per le linee 150F e 313.

Dalle 10 sfilata di carri e maschere nel quartiere di Dragona. Possibili deviazioni o rallentamenti per le linee 04B e 063. Dalle 10,30 alle 12,30, manifestazione di carnevale da via della Stazione di Monte Mario a piazza Santa Maria della Pietà. A Casal Bertone, dalle 15 sfilata di carri allegorici da piazza Santa Maria Consolatrice a via Ricotti. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus della linea 545.

Dalle 15 alle 19 circa, manifestazione carnevalesca in zona Cinecittà con sfilata con partenza e arrivo in largo Appio Claudio passando per via Tuscolana nel tratto compreso tra via del Quadraro e via Tito Labieno. I bus delle linee 451 (solo provenienti da ponte Mammolo) e 558, 559 e 590 saranno deviate fino a conclusione dell'evento.

Carnevale anche a Castelverde. Possibili temporanee deviazioni, o momentanei rallentamenti, per le linee di bus 042, 055 e 314. Mentre dalle 15 alle 17,30, sfilata di carnevale tra via della Stazione Tuscolana, piazza Ragusa, via Enna e via Montepulciano.

Blocco del traffico e #vialibera domenica 23 febbraio

A rendere ancora più complicata la gestione della viabilità anche la terza domenica ecologica del 2020. La circolazione all'interno della Fascia Verde sarà interdetta ai mezzi privati. Dalle 10 alle 18 tra il Centro e Prati alcune strade (per un totale di 15 chilometri) saranno in tutto o in parte chiuse al traffico e riservate a pedoni e ciclisti per la manifestazione #ViaLibera.