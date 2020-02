Manifestazione contro i vitalizi, Sardine in piazza e Lazio-Inter: bus deviati e strade chiuse nel week end

Manifestazioni, cortei, eventi sportivi e di quartiere. Week end ricco di eventi a Roma. Si inizierà sabato 15 febbraio a Mazzalupetta, dalle 13,30 alle 18 sfilata di carnevale da via Cogliate a via Santi Audiface e Abacuc. All'evento parteciperanno circa mille persone. Prevista la deviazione della linea 904 a partire dalle 13,30.

Dalle 14 alle 18 manifestazione politica del Movimento 5 Stelle a piazza Santi Apostoli per dire "mai più ai vitalizi". Prevista la partecipazione di circa 2500 persone. Possibili stop o deviazioni per le linee H, 40, 60, 64, 70 e 170 al momento dell'afflusso dei partecipanti e in caso di occupazione della strada anche nella vicina via Cesare Battisti.

Dalle 14 alle 19 manifestazione con corteo da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali/piazza Madonna di Loreto promossa dalla Rete Kurdistan e dal Centro culturale Ararat per "chiedere la liberazione di Ocalan, per la difesa del Rojava e la pace in Medio Oriente". Prevista la partecipazione di circa 3500 persone.

Il corteo sfilerà lungo viale Einaudi, via Cavour e largo Corrado Ricci. Deviazioni o limitazioni interesseranno le linee H, 5, 14, 16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 117, 118, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714 e 910. In caso di ulteriori chiusure al traffico tra piazza Venezia, via del Teatro Marcello e via Cesare Battisti saranno deviate le linee 30, 44, 46, 62, 63, 80, 81, 83, 119, 160, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.

Domenica, invece, dalle 9, a Ostia, la corsa Rock&Run. Chiusa al traffico la complanare della Colombo, in direzione di piazzale Cristoforo Colombo, tra via del Circuito e lo stesso piazzale. Deviazioni di percorso per le linee 06, 014 e 070. Disattivata, nelle ore della gara, la fermata "Colombo/Villa Plinio".

Mentre nel pomeriggio, dalle 16 alle 19 a piazza Santi Apostoli, sarà la volta della manifestazione del movimento delle "Sardine". All'iniziativa è prevista la partecipazione di circa mille persone. Sono possibili stop o deviazioni per le linee H, 40, 60, 64, 70 e 170. La sera, invece, spazio al calcio con Lazio-Inter (qui il piano della mobilità).