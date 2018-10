Corteo in Centro e Granfondo Campagnolo: strade chiuse e bus deviati nel week end

Strade chiuse e bus deviati a Roma sabato 13 e domenica 14 ottobre. Dal corteo del movimento per l'abitare alla Granfondo Campagnolo finendo con la manifestazione per l'ex Snia. Sono tanti gli eventi del week end. Oggi dalle 15 alle 20, un corteo sfilerà da piazza Vittorio a piazza Madonna di Loreto.

Corteo per il diritto all'abitare

Il corteo del movimento per il diritto all'abitare (qui la notizia completa) parte da piazza Vittorio Emanuele II percorre via dello Statuto, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell'Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali e piazza Madonna di Loreto. In Questura è stata annunciata la partecipazione di almeno 5mila persone provenienti da tutta Italia.

Le linee 16-51-70-71-75-85-87-118-360-590-649 e 714possono subire deviazioni e/o rallentamenti. Inoltre in base alla restrizione al traffico veicolare che verrà adottata per motivi di ordine pubblico, possono subire deviazioni e/o rallentamenti anche le linee H-30-40-44-46-60-62-63-64-80-81-83-160-170-492-628-715-716-780-781 e 916.

La Granfondo Campagnolo a Roma

Domenica, dalle 7,15 alle 13,30, è invece in programma la gara ciclistica Granfondo Campagnolo con partenza in via dei Fori Imperiali e arrivo in via di Porta San Sebastiano.

Il percorso si snoderà sulle seguenti strade (che resteranno chiuse dalle 7 alle 14): piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, corso Rinascimento, via Zanardelli, lungotevere Marzio, via Tomacelli, via del Corso, piazza del Popolo, via del Babuino, piazza di Spagna, via di Propaganda, via della Mercede, via del Corso, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazzale di Porta Capena, via Terme di Caracalla, piazza Numa Pompilio, via Terme di Caracalla, porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo (sarà chiusa la corsia centrale dalle 7 alle 9), piazza dei Navigatori, viale Tor Marancia, piazza Lorenzo Lotto, via Sartorio, via Ardeatina, via di Fioranello, via dell’Aeroscalo, via Appia, prosecuzione su un percorso fuori dal comune di Roma e quindi ritorno su via Appia Nuova, via di Fioranello, via Ardeatina, via Appia Antica e via di Porta San Sebastiano. Deviate o limitate le linee di bus e tram lungo il percorso.

Deviate o limitate le linee H-3 40-44F-46-51-53-60-62-63-64-70-71-75-80-81-83-85-87-118-130F-160-170-190F-301-492-506-628-671-714-715-716-720-765-766-780-792-913-916F-C3-C11 e 218-702 (Roma Tpl)

Gli eventi di domenica 14 ottobre a Roma

Domenica, dalle 7, per fare spazio alla potatura degli alberi, sarà chiusa al traffico via delle Isole Curzolane, tra via di Val Melaina e via delle Vigne Nuove. Possibile deviazione per le linee di bus. Dalle 6 alle 24, per un evento socio-culturale, sarà chiusa al traffico via dei Castani, tra via dei Faggi e piazza dei Mirti. Deviate le linee di bus

Dalle 17,30 alle 19,30 manifestazione per chiedere alla Regione il riconoscimento del vincolo "Monumento nazionale" all'area del Lago ex Snia. Il corteo partirà dal Lago ex Snia (qui la notizia completa), percorrerà via del Portonaccio e arriverà in via Prenestina.