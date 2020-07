Passeggeri positivi al Coronavirus, il ministro Speranza: "Sospesi voli dal Bangladesh"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull'ultimo volo arrivato lunedì a Roma Fiumicino.

In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.

Una richiesta avanzata anche dalla Regione Lazio che sulla pagina Salute Lazio "chiedeva la sospensione dei voli da Dacca in quanto non garantiscono i livelli di sicurezza. Sono già 6 tamponi positivi dopo i test effettuati ieri, che si completeranno oggi. Alcuni passeggeri avevano anche alterazione della temperatura".

Effettivamente dalla capitale del Bangladesh, negli ultimi giorni, sono arrivate 39 persone risultate poi positive. Dodici segnalate dalle Asl di Roma nella sola giornata di lunedì a cui si sommano i 21 di oggi.

Solamente nel pomeriggio del 6 luglio sono state controllate 225 persone. "Su 225 passeggeri del volo speciale diretto in arrivo da Dacca a Roma Fiumicino - scrive l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio - al momento sono risultati 14 con sieroprevalenza pari al 6,2%. Sono stati eseguiti i tamponi e domani ci saranno i risultati. I passeggeri del volo sono stati posti tutti in isolamento".