Verifiche sui viadotti dell'autostrada: stop ai mezzi pesanti sull'A24

Stop temporaneo ai mezzi pesanti sull'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo. Lo comunica la concessionaria Strada dei Parchi per urgenti e inderogabili verifiche tecniche su alcuni viadotti dell’A24. Il divieto di transito sarà attuato per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 t tra gli svincoli di Tivoli e di Vicovaro/Mandela,

In particolare lo stop sulle carreggiate est (direzione A25/AQ/TE) è previsto dalle ore 14:00 c.ca di venerdì 19 giugno 2020 alle ore 14:00 c.ca di domenica 21 giugno 2020

Sulla carreggiata ovest (direzione RM) dalle ore 14:00 c.ca di domenica 21 giugno 2020 alle ore 06:00 c.ca di lunedì 22 giugno 2020.



Si precisa che resta consentito il transito per tutti i pullman (2 o 3 assi).

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i soli mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 t provenienti da Roma e diretti verso A25/AQ/TE, sarà disposta l’uscita obbligatoria dalla carreggiata est dell’autostrada A24 allo svincolo di Tivoli, con rientro consigliato in A24 allo Svincolo di Vicovaro/Mandela; mentre, per i veicoli provenienti da A25/AQ/TE e diretti verso RM, sarà disposta l’uscita obbligatoria dalla carreggiata ovest dell’autostrada A24 allo svincolo di Vicovaro/Mandela con rientro consigliato in A24 allo svincolo di Tivoli; ai conducenti i suddetti mezzi pesanti si consiglia di utilizzare l’itinerario alternativo della SS5 Tiburtina/Valeria.