Coronavirus: Atac, Roma Tpl e Cotral sospendono le corse scolastiche

Le scuole chiuse a Roma e nel Lazio, hanno causato una serie di conseguenze ad effetto domino. Dal 5 e sino al 15 marzo le corse bus scolastiche delle linee Atac e RomaTpl sono sospese.

Interessate le corse bus dedicate alle scuole che vengono effettuate dalle linee di Atac 01, 04, 05 barrato, 06, 015, 058, 064, 065, 070, 33, 44, 73, 74, 86, 200, 201, 311, 313, 338, 341, 344, 435, 450, 501, 508, 708, 709, 731, 765, 786, 870, 904, 911 e 916 e dalle linee di RomaTpl 027, 028, 051, 057, 078, 088, 343, 404, 444, 663, 808 e 889.

Naturalmente, per queste stesse linee, le corse ordinarie (non scolastiche) saranno regolarmente effettuate. Stesso discorso per Cotral che ha confermato il provvedimento fino al 15 marzo prossimo.