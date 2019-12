Stefano Morelli premiato al Quirinale: nominato Cavaliere per l’impegno medico in campo internazionale

Morelli è uno degli otto romani che il presidente Sergio Mattarella ha premiato al Qurinale. Il 20 dicembre 2019 è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica “per il prezioso contributo che offre in ambito internazionale”. E’ in tale contesto che infatti Morelli “opera gratuitamente bambini affetti da labiopalatoschisi, ustioni e traumi di guerra”.

Specializzato nel restituire sorrisi

Stefano Morelli, classe ’77, è un medico che si è specializzato nel restituire sorrisi. Con una Laurea in Medicina ed una specializzazione in anestesia e rianimazione, il quarantaduenne medico romano dal 2007 opera all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura in cui è assunto come cardio anestesista pediatrico. Ma la sua attività si svolge anche all’esterno. Morelli è infatti un medico volontario che, dall’Asia al Medio Oriente, offre il proprio contributo operando, gratuitamente, minori affetti da labiopalatoschisi e malformazioni facciali.

L'impegno internazionale

Sono migliaia i bambini in paesi del Terzo Mondo che hanno superato problemi legati al palato leporino, grazie ad un’operazione chirurgica. Morelli, insieme ad uno staff composto da oltre 300 specialisti, dal 2011 contibuisce ad ottenere quest’importante risultato con l’organizzazione non governativa “Emergenza sorrisi”

Donati migliaia di sorrisi

Come membro del consiglio direttivo della ONG, l’anestesista romano ha contribuito all’organizzazione di numerose missioni all’estero. In queste occasioni, oltre alle operazioni chirurgiche, si provvede a formare i medici locali che vengono dotati delle attrezzature necessarie, per interventi legati alla labiopalatoschisi, ma anche alle ferite riportate a causa di eventi bellici. E’ anche merito suo se a migliaia di bambini, nelle aree più disperate del pianeta, è stato donata la possibilità di sorridere.