Terrazza Caffarelli, apposta una targa in ricordo di Stefano Gaj Taché

Nei giardini comunali davanti alla terrazza Caffarelli, su un melograno, è stata apposta una targa in ricordo di Stefano Gaj Taché, il bambino rimasto ucciso in un attentato terroristico alla Sinagoga di Roma il 9 ottobre del 1982. L'hanno apposta le assessore Laura Baldassarre e Pinuccia Montanari che hanno accolto oggi in Campidoglio 8 scuole provenienti da 14 classi, per un totale di 200 bambini in rappresentanza delle 10 scuole e 500 bambini che hanno aderito al progetto.

Nel corso della mattinata si sono alternati interventi e riflessioni di Ruben Della Rocca, Vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma e di Daniela e Gadiel Taché, mamma e fratello di Stefano. I bambini hanno presentato e letto poesie, pensieri, lettere e immagini che hanno raccontato e fotografato la loro idea di Memoria e di Testimonianza. Le scuole hanno ricevuto in premio un piccolo albero di melograno, da coltivare come simbolo della Memoria nel giardino del proprio istituto. La targa è stata apposta al termine della mattinata.