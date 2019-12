Metro A, da oggi la stazione Cornelia chiude per tre mesi: il piano di Atac per limitare i disagi

E' arrivato il giorno che avevamo già annunciato: la stazione Cornelia chiude e così l'Aurelio resta senza Metro A vista anche la defezione di Baldo degli Ubaldi. Sono infatti iniziati dalle prime ore del 30 dicembre i lavori di revisione ventennale di scale mobili e ascensori che dovrebbero durare almeno 3/4 mesi.

Per ridurre i disagi Atac ha attivato una linea bus navetta denominata MA13 che collegherà Cornelia alle stazioni vicine della linea A: la navetta si fermerà anche alla fermata metro Baldo degli Ubaldi, ancora chiusa poiché i tecnici dell'Ustif stanno ancora verificando il corretto funzionamento degli impianti. Poi la navetta proseguirà fino alle stazione successive di Valle Aurelia e di Cipro, consentendo connessioni con le altre stazioni aperte, la rete ferroviaria e la rete bus della zona Prati.

Per la tratta Cornelia-Cipro, farà salire i passeggeri sulla circonvallazione Cornelia/capolinea bus per la fermata Cornelia, a largo di Boccea altezza via Giovanni Battista Somis, in via Baldo degli Ubaldi all’altezza del civico 94 e nei pressi della stazione della metropolitana, in via Baldo degli Ubaldi all’altezza di via Egidio Albornoz e nei pressi della fermata della metro, in via Baldo degli Ubaldi fronte stazione Valle Aurelia per l’omonima stazione, in via Angelo Emo all’altezza del civico 90 e all’angolo con via Giuseppe di Bartolo, in via Cipro all’altezza dell’omonima stazione metro e poco più avanti, all’altezza del piazzale della fermata della metropolitana.

Per la tratta inversa, da Cipro a Cornelia, le navette MA13 partiranno dal piazzale della stazione metro Cipro, in via Baldo degli Ubaldi all’altezza di via Giulio Sacchetti (accesso stazione metro A e FL3 Valle Aurelia), in via Baldo degli Ubaldi all’altezza di via Egidio Albornoz e nei pressi della stazione metro, in via Baldo degli Ubaldi all’angolo con via Bonaventura Cerretti e nei pressi della fermata metro, in largo di Boccea all’altezza di via Antonio Sala. Capolinea in circonvallazione Cornelia, al capolinea dei bus.

Ecco, in dettaglio, le fermate della linea bus MA13:

TRATTA CORNELIA-CIPRO

76381 - CORNELIA - circonvallazione Cornelia/capolinea bus;

74288 - LARGO DI BOCCEA - largo Boccea altezza via Giovanni Battista Somis;

76970 - BALDO DEGLI UBALDI/CERRETTI - via Baldo degli Ubaldi altezza civico 94 pressi stazione metro;

72413 - BALDO DEGLI UBALDI/ALBORNOZ - via Baldo degli Ubaldi altezza via Egidio Albornoz pressi stazione metro;

73385 - VALLE AURELIA MA - via Baldo degli Ubaldi fronte stazione Valle Aurelia metro A e FL3, 30 metri dopo angolo con via Giacinto De Vecchi Pieralice;

72418 - EMO/DI BARTOLO - via Angelo Emo, 90 metri prima angolo via Giuseppe Di Bartolo;

72277 - CIPRO MA - via Cipro/accesso stazione metro Cipro;

72988 - STAZIONE CIPRO METRO A - piazzale stazione metro Cipro;

TRATTA CIPRO-CORNELIA

72988 - STAZIONE CIPRO METRO A - piazzale stazione metro Cipro; 20103 - EMO/DI BARTOLO - via Baldo degli Ubaldi aletezza via Giulio Sacchetti/accesso stazione metro A e FL3 Valle Aurelia;

72414 - BALDO DEGLI UBALDI/ALBORNOZ - via Baldo degli Ubaldi altezza via Egidio Albornoz pressi stazione metro;

76975 - BALDO DEGLI UBALDI/CERRETTI - via Baldo degli Ubaldi angolo via Bonaventura Cerretti/pressi stazione metro;

73251 - LARGO DI BOCCEA - largo di Boccea altezza via Antonio Sala;

76381 - CORNELIA - circonvallazione Cornelia/capolinea bus.

Sulla relazione Cornelia-Cipro e viceversa sono utilizzabili anche le linee bus del servizio ordinario

-tra Cornelia e Valle Aurelia: bus 490 e 892

-tra Cornelia e Cipro: bus 490 Le stazioni Cornelia e Battistini sono inoltre connesse dalle linee di bus del servizio ordinario: 46, 907, 916, 980 e 983.