Collaudi ultimati a Baldo degli Ubaldi: stazione pronta a riaprire anche su piazza Irnerio

La stazione Baldo degli Ubaldi è pronta per essere aperta anche dal lato di piazza Irnerio. Con il collaudo dell'ultima scala mobile ancora in lavorazione si sono conclusi tutti gli interventi sugli impianti soggetti a revisione ventennale. A darne notizia Atac.

Stazione Baldo degli Ubaldi: collaudi conclusi

La stazione Baldo degli Ubaldi, da ottobre interdetta all’utenza, era stata riaperta il 10 gennaio scorso dopo la riattivazione di sei impianti sui dodici esistenti. Questa mattina ultime prove e verifiche.

“A valle dell'emissione della Certificazione da parte degli Enti competenti, la stazione – assicura Atac senza indicare una data certa - sarà riaperta anche dal lato di Piazza Irnerio”.

Stazione Barberini aperta solo in uscita

Resta invece ancora a mezzo servizio la stazione Barberini, nel cuore del centro storico: dopo quasi un anno di chiusura in seguito ad un incidente, fortunatamente senza feriti, su sei scale mobili presenti ne sono fruibili solamente quattro. Le altre due attendono ancora le manutenzioni, quindi la metro è aperta solo in uscita. Per l'accesso alla linea A utilizzabili in alternativa vicine stazioni Repubblica/Spagna .

Chiusa almeno fino a marzo stazione Cornelia, anch’essa sottoposta a lavori di revisione ventennale su scale mobili e ascensori.