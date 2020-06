Metro A, manca il personale in stazione: chiusa la fermata Baldo degli Ubaldi

Basta un turno scoperto per mandare in tilt una fermata della metropolitana di Roma, quella di Baldo degli Ubaldi riaperta a febbraio, dopo una odissea lunga da ottobre riguardante i lavori di manutenzione delle scale mobili della stazione della Metro A. Dalle 17:50 di martedì 23 giugno, infatti, Atac ha annunciato la "chiusura temporanea per indisponibilità di personale".

Perché è stata chiusa Baldo degli Ubaldi

In sostanza, secondo quanto si apprende, un turno di lavoro sarebbe rimasto scoperto e, non essendoci nessun dipendente a disposizione a presidiare il gabbiotto della stazione, per motivi di sicurezza si è proceduti alla chiusura.

La stazione Baldo degli Ubaldi, a causa della sua conformazione, ha infatti bisogno di un dipendente del personale Atac a presidiare i monitor e le scale mobili. I treni, fino alla nuova riapertura, transiteranno senza fermare. "E' utilizzabile, in alternativa, la stazione Cornelia. Ci scusiamo per i disagi", si legge nella nota di Atac. Non sono noti i tempi di ripristino.

I problemi alla stazione Furio Camillo

La giornata nella Metro A era già iniziata in salita con i problemi alla stazione Furio Camillo. L'azienda del trasporto pubblico della Capitale, infatti, su Twitter ha annunciato il disservizio intorno alle 6:20 del mattino con la chiusura, in entrata, nella fermata. I tecnici, al lavoro per la manutenzione dell'impianto delle scale mobili, hanno ripristinato i guasto intorno alle 10:20 circa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

#info #atac - dalle ore 17.50 la stazione Baldo degli Ubaldi della linea A della metropolitana chiuderà per temporanea indisponibilità di personale. I treni transiteranno senza fermare. Utilizzabile, in alternativa, la stazione Cornelia. Ci scusiamo per i disagi #Roma — infoatac (@InfoAtac) June 23, 2020