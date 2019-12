Spelacchio torna a piazza Venezia, partito il countdown: "Sto arrivando"

“Un brivido mi attraversa dalle radici al puntale: Roma sto arrivando”. Spelacchio ha intrapreso il suo viaggio. C’è una città intera con cui ha preso appuntamento e che l’attende, per il prossimo 8 dicembre.

Iniziato il viaggio verso Roma

“Spelacchio sta tornando” ha annunciato la Sindaca, rilanciando un tweet dall’account ufficiale dell’abete natalizio. Nel video postato, si vede un lungo tir, di quelli dedicati al trasporto straordinario delle merci. Viaggia di notte e sul rimorchio riporta l’insegna di Roma Capitale e il nome dell’abete. Arriva dal Comune di Cittiglio, nella provincia di Varese. E quest’anno l’albero, illuminato con 80mila luci a led ed impreziosito con addobbi, palle colorate e cristalli di neve, misura la bellezza di ventidue metri.

Il conto alla rovescia

“L’anno scorso sono state 30mila le persone che hanno partecipato alla cerimonia di accensione, 266mila quelle che hanno transitato nell’area dell’albero” ha fatto sapere la Sindaca. Numeri destinati ad essere confermati. Quest’anno l’attesa è divenuta palpabile. Sulle pagine social dedicate al suo ritorno, già si registrano decine di commenti.

A costo zero

Grazie alla sponsorizzazione tecnica IGPDecaux ed all’allestimento a carico dello i costi che l’amministrazione dovrà sostenere per il ritorno di Spelacchio, fanno sapere dal Campidoglio, sono pari a zero. Un motivo in più per attendere con fiducia l’approdo dell’abete nella Capitale. Spelacchio, con i suoi addobbi, illuminerà piazza Venezia fino al 6 gennaio 2020. Il conto alla rovescia per il suo rientro, considerando che il viaggio è cominciato il 30 novembre, è già partito. Spelacchio is coming back.