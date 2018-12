VIDEO | Solidarietà, Croce Rossa e Chef De Bellis servono 150 pasti ai senzatetto di Roma

Tutto ha inizio nelle cucine da campo di Croce Rossa disposte all’interno del loro centro operativo di via Ramazzini. Dove i volontari seguono le indicazioni dell chef romano Dino De Bellis. Pasta al ragù e arrosto che verranno poi serviti a piazzale dei Partigiani, di fronte alla stazione Ostiense. Un momento non solo di solidarietà, ma anche di condivisione, che mai come nel periodo natalizio, e di freddo gelido, diventa importante. “Ho accolto l’invito con enorme piacere - dice lo chef De Bellis -, amo il mio lavoro e farlo per queste iniziative, e con persone alide come i volontari di Croce Rossa, è ancora più bello”.

L’iniziativa, organizzata da Croce Rossa italiana e da Land Rover Italia con il patrocinio della Camera dei Deputati, si è svolta anche nelle città di Milano, Napoli, Torino Firenze e Pescara. Con l’obbiettivo di offrire già di mille pasti cardi ai senza fissa dimora. Una “tavola ideale” che unisce il volontariato e la solidarietà verso le persone più fragili. “Il Pasto della Solidarietà non è solo preparare un pranzo in vista delle feste – dice Debora Diodati, presidente Cri Roma - ma è dire che le piazze che sono i luoghi per chi non ha una casa, sono comuni anche a noi, a tutti qui romani che non restano indifferenti”.