Smog a a Roma oltre i limiti: il Comune raccomanda l'uso di bici, mezzi pubblici e car sharing

Smog a Roma oltre i limiti consentiti. Lo rende noto il Comune dopo che le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di di Preneste, Magna Grecia, Cinecittà, Fermi e Tiburtina, nella giornata del 15 dicembre 2019, hanno rilevato livelli di PM10 superiori al limite vigente. Per tale motivo è stata adottata la Determinazione Dirigenziale (1624 del 16 dicembre 2019), nella quale sono indicate le raccomandazione di Roma Capitale, sui comportamenti da adottare.

Anche se la qualità dell'aria, viste le previsioni modellistiche adottata da Arpa Lazio, "evidenzia una tendenza per la giornata odierna (16 dicembre 2019 ndr) e per i prossimi giorni ad un miglioramento con una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici tali da rispettare i valori limite", risulta necessario da parte della cittadinanza attuare una seria di azioni volontarie "volte alla riduzione delle emissioni con l'obiettivo di contribuire a prevenire l'aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera".

In particolare il Comune raccomanda di "optare per l'uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l'impiego del veicolo privato a motore".

Di "utilizzare in modo condiviso l'automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling e car sharing)".

"Preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto (es. metano)".

"Adottare comportamenti di guida volti alla riduzione di emissioni inquinanti (es. moderare la velocità, mantenere il motore spento se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso)".

"Limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell'aria negli edifici".