Smarrisce cartella con esami clinici sul bus: tam tam solidale tra passeggeri e autisti Atac

Storia a lieto fine per un passeggero cardiopatico che aveva scordato sul bus della linea 280 uno zaino nero contenente una cartellina con tutti gli esami clinici necessari per un'imminente operazione al cuore. Subito dopo essersi accorto di aver perso lo zaino, l'uomo si è recato a piedi verso il capolinea di piazza Mancini per cercare di recuperare la preziosissima documentazione.

Non ritrovare le analisi e gli accertamenti fatti avrebbe voluto dire perdere altro tempo prezioso per intervenire tempestivamente e cercare di risolvere un importante problema di salute. A piazza Mancini, tuttavia, dello zaino non c'era traccia e così gli autisti Atac, per aiutarlo, iniziano a contattarsi tramite chat e al telefono per segnalare l'oggetto smarrito.

Parte il tam tam solidale degli autoferrotranviari. Contemporaneamente viene allertata la sala operativa di Prenestina. Si riesce a rintracciare l'autista del 280 dove è stato lasciato lo zaino. Nulla da fare. Nessuno zaino nero a bordo.

Il giorno dopo il passeggero ritrova lo zaino: "Sono stato contattato tramite social da un 'anima pia' che ha visto lo zaino sull'autobus e ha pensato di raccoglierlo per custodirlo personalmente. 'è ancora gente brava in giro. Buona giornata grazie ancora per la collaborazione".