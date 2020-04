Selam Palace in quarantena, avviata una raccolta di cibo in solidarietà

Raccolta solidale per i residenti del Selam Palace, l'occupazione abitativa in isolamento ormai da lunedì 6 aprile. L'iniziativa è stata lanciata da Si Cobas - Coordinamento di Roma e dall'Assemblea coordinata e continuativa contro la precarietà. Pacchi di pasta e riso, bottiglie di salsa e lattine di pelati, scatolame e merendine verranno raccolti martedì 13 e mercoledì 14 aprile presso il magazzino dell'associazione Nonna Roma in via Baldassarre Orero 67, a Casalbertone, sede Brigata Volontaria SVS Roma. Chiunque fosse interessato può lasciare il proprio pacco specificando che è destinato all'occupazione abitativa.

Da lunedì scorso, infatti, i circa 600 abitanti del Selam Palace non possono lasciare la struttura, nemmeno per fare la spesa. La misura di contenimenti è stata presa in quanto il sabato precedente due persone erano risultate positive al Coronavirus. La Asl Roma 2 ha così avviato la sorveglianza sanitaria individuando altri 26 casi di persone positive al virus tra i quali anche due bambini.

La Protezione civile di Roma capitale si è organizzata per portare il cibo ai residenti. Anche la Caritas e l'elemosiniere del papa Konrad Krajewski nei giorni scorsi hanno fatto arrivare dei pacchi. Come raccontato da Romatoday, i residenti hanno però denunciato che i cibo distribuito non basta per tutti e che la distrubuzione non è stata adeguatamente pianificata rendendo difficile, e anche problematica dal punto di vista sanitario visti gli assembramenti che si sono creati, la distirbuzione interna.

Così, in supporto ai residenti, è stata organizzata anche una raccolta di cibo perché, scrivono gli orgaizzatori dell'iniziativa, "in tempi di emergenza sociale e sanitaria, la nostra sicurezza è la solidarietà".