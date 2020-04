Coronavirus, al Selam Palace nuovi tamponi positivi: tra loro due bambini portati al Bambino Gesù

C'è la situazione di emergenza del Selam Palace a contribuire al robusto picco di casi nell'asl Roma 2 registrato nel bolletino di sabato 11 aprile. Secondo quanto si apprende dei 38 casi totali censiti dalla Asl, una decina farebbero riferimento al palazzo della Romanina, zona rossa da lunedì dopo i primi due casi positivi della settimana scorsa. Da allora la struttura è stata presa in carico dalla Asl. Numerosi i tamponi effettuati e dopo gli ulteriori 16 casi dei giorni scorsi, oggi se ne aggiungono altri dieci.

Tra loro ci sono anche due bambini, di cui non è stata resa nota l'età, trasportati per le cure all'ospedale Bambino Gesù. Con loro le rispettive madri che, secondo quanto apprende RomaToday, sarebbero risultate positive, anche se non presentano sintomi particolarmente preoccupanti.

Il palazzo di via Cavaglieri continua ad essere transennato e sorvegliato dall'esercito. Impedita la circolazione in entrata e uscita degli ospiti della struttura che, lo ricordiamo, dal 2006 ospita circa 600 migranti titolari di protezione internazionale o richiedenti asilo provenienti soprattutto dal Corno d’Africa (Etiopia, Eritrea, Somalia e Sudan). Tra di loro, secondo dati della Regione, un terzo sono donne e 32 minori.

La situazione, pur di emergenza, appare comunque sotto controllo. La gestione sanitaria è affidata alla Asl che si occupa di effettuare i tamponi e di verificare le condizioni igienico sanitarie della struttura. All'esercito è demandata invece la gestione della sicurezza. Il Comune offre invece supporto logistico per il cibo e per la gestione dell'emergenza da un punto di vista sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni scorsi gli occupanti, raggiunti da RomaToday, avevano denunciato la mancanza di cibo per tutti, problema che, aveva rassicurato il Campidoglio, non esisteva vista la consegna di alimenti effettuata in maniera costante. [QUI L'ARTICOLO]