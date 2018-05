Scuole sicure a Villa Pamphilj: duemila studenti incontrano polizia e attori

Una giornata all'insegna delle legalità, della memoria e del divertimento all’interno del parco di Villa Doria Pamphilj. Nella mattinata di ieri, in vista della chiusura dell’anno scolastico, la Questura di Roma, nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, ha organizzato un incontro con più di duemila alunni delle scuole della Capitale. Presenti il truck “Una vita da social” della Polizia Postale, il Moving Lab della Polizia Scientifica, alcune squadre del Reparto Mobile, una rappresentanza delle Fiamme Oro e la Polizia Stradale. Si sono esibite la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, le Squadre Cinofile e gli Artificieri.

Attori ed il figlio di Paolo Borsellino

Alcuni attori tra cui Ricky Menphis, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Dino Abbrescia e Luigi Lo Cascio hanno ricordato le vittime di mafia alla vigilia della giornata della legalità che coincide con l’anniversario della strage di Capaci. Dallo stesso palco il Manfredi Borsellino, agente di polizia e figlio del Magistrato ucciso nel 1992, ha letto una lettera del padre.

Duemila studenti incontrano la polizia

L’iniziativa, a partire dalle ore 9.00, punta a realizzare un incontro tra gli studenti che hanno partecipato al progetto Scuole Sicure, che ha coinvolto alcuni istituti nei quartieri di Monteverde, San Paolo, Celio, Trastevere ed alcuni reparti delle specialità della Polizia di Stato. Nell’ambito della campagna educativa itinerante “Una vita da social”, la Polizia Postale ha messo a disposizione il truck e terrà lezioni sul cyber bullismo. Presente il camper rosa, con seminari sulla violenza di genere, il laboratorio mobile della Polizia Scientifica, che ricostruirà per gli studenti una scena del crimine.

Scuole sicure a Villa Pamphilj

Nel corso della giornata si sono svolte esibizioni delle unità cinofile, del Reparto Mobile e della Polizia Stradale. All’interno dell’associazione Bel Respiro è avvenuto un incontro in cui si è parlato di ecomafie, insiema al presidente del circolo Legambiente di Monteverde, Paola di Prospero.

Atleti delle Fiamme Oro

Per le Fiamme Oro, ha partecipato la plurimedagliata alle Olimpiadi e ai mondiali Valentina Vezzali, Sara Battaglia campionessa mondiale 2016 ed europea per la competizione a squadra nel kata, Angelo Costa, campione italiano assoluto nella lotta. Nel corso della manifestazione sono intervenuti come detto Ricky Memphis, Pino Abbrescia, Ricky Tognazzi con Simona Izzo. Alle 12:30 la chiusura con il concerto della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.



